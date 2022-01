A gyerekek látásromlása világméretű probléma, amihez a Covid-járvány miatti online tanulás is hozzátett, valamint az is, hogy egyre több, sokszor kontrollálatlanul sok időt töltenek a kiskorúak az „okoskütyük” előtt. A mai technikai vívmányok, a mobiltelefon, táblagép, asztali számítógépek tartós közeli fókuszálásra kényszerítik a szemüket, aminek következménye, hogy a szemgolyó arra áll be. A szemlencsét irányító, fókuszáló izom tartós használata – amelyet a hosszan tartó közelre nézéssel görcsösen használ a szem – a szemgolyó tengelyének megnyúlásához vezet, így lényegesen korábbi életkorban lesz szüksége a gyermeknek a látását javító szemüvegre – utal a jelenségre dr. Kéry Klára címzetes szemész főorvos, kontaktológus.

Tehermentesíteni a fókuszáló izmot

A legfrissebb felmérések azt mutatják, hogy nőtt a rövidlátó gyerekek száma, az előrejelzések szerint 2050-re a világ gyermekpopulációjának fele rövidlátó lesz. A rövidlátást szemüveggel, tinédzserkortól kontaktlencsével, a felnőtteknél látásjavító műtéttel jól lehet korrigálni, de a nagyfokú rövidlátás miatt - ami hat dioptria feletti - már a szemfenéken is maradandó elváltozások jelentkezhetnek. A cél az, hogy a dioptrianövekedést minimalizáljuk - hívta fel a figyelmet dr. Kéry Klára. Elengedhetetlen, hogy a gyerekek naponta legalább egy-két órát töltsenek a szabad levegőn, ami arra is jó, hogy akkor távolba néznek, tehermentesítik a szemlencsét irányító fókuszáló izmot. Felnőttek esetében már előírt a napi munkavégzésnél óránként 10 percre felállni a számítógép elől, amit tanulás, olvasás esetén is ajánlott minden korosztálynak betartani. Egy legújabb javaslat pedig a „háromszor húszas szabály”, 20 percenként, 20 másodpercre 20 méter távolságra nézzünk, amivel megszakítjuk a közelre fókuszálást.

Optimális körülmények

A szemész főorvos szerint a legfontosabb, hogy a tanuláshoz, íráshoz, olvasáshoz teremtsük meg az optimális körülményeket a gyermekek számára. Válasszunk az asztal magasságához megfelelő széket számukra, hogy az asztali gép szemmagasságba kerüljön. A megvilágítás egyenletes, nem vakító, a szemet nem közvetlenül érő legyen, a lakásban legalább a kinti világossághoz hasonló fényviszonyokat teremtsünk. Egyáltalán nem jó a szemnek, ha sötét szobában csak egy kis lámpa világít, és a legfrissebb kutatások szerint a ledes égő helyett jobb a hagyományos. A szem túlterhelése a látószerv-, a szemüreg fájdalma mellett szemszárazságot, fejfájást is okozhat a gyerekeknél is. A megfelelő olvasási körülmények biztosításával elősegíthetjük a meglévő panaszok csökkenését, illetve megakadályozhatjuk kialakulásukat.

Figyelmeztető jelek

Mivel a kisgyerekek maguktól még nem jelzik a látásproblémájukat, érdemes rájuk nagyon figyelni. Az óvodáskorúaknál a védőnők már szűrik a látási nehézségeket, az iskolások általában már elmondják, ha nem látják a táblát, vagy feltűnhet, hogy tévesztenek az olvasáskor, íráskor. Nem minden esetben áll olvasási nehézség a tévesztés hátterében, sokszor az már látásproblémára utalhat. Figyelmeztető jel lehet az is, ha a gyermek közel hajol a rajzához, a könyvhöz, vagy a televízióhoz, mobiltelefonhoz, ami lehet rossz szokás, de az is, hogy csak úgy látja jól azokat. „Azt szoktam mondani, hogy a megfelelő távolság az, ha az öklüket az álluk alá teszik, és a könyökükkel elérik az asztalt, a könyvet. Ennél közelebb ne tartsák azt. A könyöklés nem modortalanság, ha az olvasási távolság beállításáról van szó. Azt is vegyük figyelembe, hogy minél nagyobb egy televízió képernyője, annál távolabbról kell nézni azt. A gyerekek mesét, filmet tévében nézzenek a táblagép vagy telefon helyett, és könyvet hagyományosan, papír alapon olvassanak” – ad tanácsot dr. Kéry Klára.

Hozzátette azt is, hogy a mobiltelefon, táblagép, asztali számítógépek amellett, hogy vonzóak a gyermekek számára, a szülők számára is sokszor egyszerűbbnek tűnik azokat odaadni nekik egy időre, hogy játszanak vele, vagy nézzenek meg rajta valamit. Ne a nyugalmunkat helyezzük előtérbe, inkább foglaljuk le a gyermekeket. Adjunk más alternatívát a kikapcsolódásra, egy közös séta, kirándulás, bármilyen más játéklehetőség (pl. színező, kártya) alkalom lehet arra, hogy az okoseszközök használatát helyettesítsük, hiszen azok a gyermekszemeket épphogy nem pihentetik, hanem inkább erőltetik, és szemészetileg 5-6 éves korig szinte ellenjavaltak. A szemész főorvos azt tanácsolja, ha lehet, akkor minél kevesebb ideig kerüljön a gyermek közelébe bármilyen „okoskütyü”. Szabályokat állítsunk fel ne csak a legkisebbeknek, de a nagyobbaknak is. Akkor teszünk jót szülőként, ha korlátozott időtartamra - legfeljebb fél órára - kaphatja csak meg a kisgyermek az eszközök valamelyikét.

Harry Potter és a menő szemüveg

Mivel a szemtünetek mellett alvászavar, fejfájás is jelentkezhet a gyereknél, az okokat minden esetben ki kell vizsgálni a házi gyermekorvos segítségével. Dr. Kéry Klára úgy látja, a középiskolás korosztályban mostanában menő lett a szemüveg viselése. Az óvodásoknál, kisiskolásoknál a szülőknek is nehéz elfogadni, hogy látásjavító eszköz kell a gyermeküknek. „A szemüveges gyerekek mind okosak, nézzük meg például Harry Pottert” - szokott érvelni szemészként a szakember a kiskorúnak, ha látásproblémája miatt kell megbarátkoznia a szemüveggel.