Balkonládában is termeszthető a mángold

A mángold, ahogy mondják, nemcsak szép, de egészségünket is őrzi és javítja. Ujhelyy Károly hobbikertész, a Kertszövetség országos elnökségének tagja elmondta, ha nincs kertünk, a balkonláda is alkalmas a termesztésére. A kétéves lágyszárú növény első évben fejleszt fás karógyökeret és levélzetet, második évben magszárat nevel és magot érlel. Mivel a fogyasztott része a levele és szára, ezért a gyakorlatban egyéves növényként termesztik. Számos előnyös táplálkozás-élettani jellemzője van, például alacsony kalóriatartalom mellett antioxidánsok és C- és B6-vitamin, alfa- és béta-karotin tartalma jelentős. Gazdag élelmi rostban, tartalmaz rezet, kalciumot, foszfort és cinket. A táplálkozástani kutatók szerint egy tányérnyi mángoldból készült ételben megtalálható a napi K-vitamin igényünk háromszorosa.

Felhasználáskor gyors forralás

Azonban azt is meg kell említeni, hogy a mángold a sóskához és rebarbarához hasonlóan oxálsavat tartalmaz, amely vesekőképződésre hajlamosító vegyület, természetesen csak túlzott fogyasztás esetén. A mángold enyhén kesernyés, sós ízével jól helyettesíti a spenótot. A nyelét és a levelét egyaránt felhasználhatjuk, de ügyeljünk a főzés mikéntjére. A főzési módok közül Ujhelyy Károly a gyors forralást ajánlja, mivel így felszabadulnak az oxálsavak, és eltűnik a keserű íz. Szokták még rövid előfőzés után az első főzővizet leönteni és új vízzel folytatni a kiválasztott étel készítését. Előfőzés nélkül a párolás és dinsztelés nem javasolt e növény esetében. Vásárláskor pedig figyeljünk arra, hogy zöld, roppanó, erőteljes levelű mángoldot válasszunk. A leveleket néhány napig hűtőben zacskóba tekerve tarthatjuk, de csak felhasználás előtt mossuk meg. Blansírozás után fagyasztva is eltárolható a felhasználásig.

Sóska helyett

A mángoldot már Arisztotelész is megemlítette, előnyös tulajdonságai miatt a görögök és rómaiak is nagy becsben tartották, mivel a Földközi-tenger környékéről származik, a mediterrán és nyugat-európai országokban azóta is úgy termesztik és használják, mint a spenótot vagy a sóskát. A növény levele világoszöld és sötétzöld is lehet, szára fehér, vagy vöröses, de sárga nyeles változat is kapható.

Hidegben is szedhető a fodros kel

A káposztafélék családjába tartozó kétéves növény, a fodros kel olyan fontos tápanyagoknak a forrása, mint az A-, C-, E-, K- és B6-vitamin, növényi fehérjék és az élelmi rostok. Ásványi anyagokban - mint mangán, vas, kalcium, réz és kálium - gazdag. Egy tányér fodros kelből készült étel fedezi napi vitamin szükségletünk 80 százalékát. A zsírban oldódó E-vitamin hatékonyabban szívódik fel, ha zsiradékkal együtt fogyasztjuk, ezért ha a fodros kelre egy kis olívaolajat öntünk, elősegíthetjük ezt a folyamatot. Kéntartalmú hatóanyagai pedig serkentik a szervezet méregtelenítését.

Nem növeszt fejet

A kisázsiai eredetű káposztafélék a római korban a vándorló kelták által kerültek Európa nyugati részébe, ahol a fodros kel meghonosodott és a középkorig kedvelt zöldségnövény volt hidegtűrése és könnyű termeszthetősége miatt. A kezdetben gyér levélhozamú növénynemesítés során nyerte el a ma ismert bőséges levelű változatát. Ujhelyy Károly szerint a levelenként szedhető, 8-10 tő már elég egy nagyobb családnak. A fodros kel nem növeszt fejet, csupán nagy levelei nőnek, amelyek még télen is fogyaszthatók. „Szüretelni” akkor kezdjük, amikor a levelei a tenyér nagyságot elérik. Ősszel nem kell felszedni, enyhébb teleken tovább nő, nagy hidegben sem fagy le. Egész télen adja fodros leveleket, így folyamatosan hozzájutunk a friss zöldséghez, ha a termesztés mellett döntünk.

Roppanó levelek

A leveles kel akkor friss, ha mélyzöld színű, szára erőteljes és roppanóan törnek a levelek. Ha melegben áll, akkor fonnyadni kezd és az íze is megváltozik, keserűbb lesz. Hűtőben enyhén nedves ruhába takarva napokig eltartható, és a mángoldhoz hasonlóan a fodros kelt is csak felhasználás előtt mossuk meg, valamint ügyeljünk arra is, hogy a levelein ne legyenek foltok, elszíneződések. Íze a káposztáéra emlékeztet, fogyasztható nyersen, de sok recept javasolja az olajban párolást kissé durvább levélállaga miatt, de egészséges ivólét is készíthetünk a fodros levelekből.