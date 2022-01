Hosszú előkészítés

Ovádi Péter Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos a napokban elfogadott állatvédelmi törvénymódosításról elmondta, a szakma, a civil szervezetek és a kormány közös munkájaként létrejött törvénymódosítás mérföldkő a magyar állatvédelemben. - Azt az ambiciózus tervet tűztük ki magunk elé, hogy öt éven belül Európa élmezőnyébe szeretnénk tartozni ezen a területen is, ezért indítottuk el 2021 februárjában az online állatvédelmi konzultációt, ahol megkérdeztük az embereket, mit tartanak fontosnak az állatvédelem ügyében, és ott a jogszabályi környezetre is rákérdeztünk. Több mint 262 ezren mondták el véleményüket, ami a törvénymódosítási csomagban aztán visszatükröződött. Hosszú előkészítés előzte meg a módosítást, ahol a civil szervezetek, a hatóságok, a szakma és a minisztérium szakemberei együtt dolgoztak, jól mutatva azt, hogy közös ügyünk az állatvédelem, a felelős állattartás – beszélt az előzményekről a miniszteri biztos.

A minősített esetek bővítése

A módosítás a büntető törvénykönyv jelenlegi szabályozásához képest bővíti a természetkárosítás, az állatkínzás és a tiltott állatviadal szervezésének minősített eseteit. Szigorúbb fellépést tesz lehetővé a mérgezéses esetekkel, a különös visszaesőkkel, a haszonszerzési céllal működtetett szaporítótelepekkel, illetve azokkal szemben, akiket korábban már az állatok tartásával összefüggő tevékenységtől eltiltottak. Büntethetővé teszi a természetkárosítás előkészítését is, hiszen a méreg vagy csalétek kihelyezése már önmagában veszélyes – mutatott rá a miniszteri biztos. Értékelése szerint a módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy az állatkínzással szemben szigorúbban tudnak fellépni, Európában egyedülálló módon körülírták, kik minősülnek illegális szaporítóknak, és új elem, hogy az állatviadaloknak nemcsak a szervezői, hanem a résztvevői is szabadságvesztéssel büntethetők. Az elkobzott állatokat pedig minél előbb olyan körülmények közé lehet helyezni, ami számukra kedvező. A civil szervezetek kérése volt, hogy ezeket az állatokat adják át nekik, vagyis az elkobzás végrehajtásának általános lépéseit, különösen a megsemmisítést állatok esetében nem kell elvégezni.

Törzskönyves vagy menhelyi

Ovádi Péter kiemelte, a törvénymódosítás erősségét az adta, hogy a civil szervezetekkel együtt dolgoztak. Úgy véli, a civil társadalom adja a gerincét az állatvédelemnek, és velük együtt tudták megalkotni Európa egyik legerősebb állatvédelmi törvényét.

A miniszteri biztos rámutatott, a pandémia alatt jelentősen megnőtt a társállatok iránti igény, amit nagy részben az illegális szaporítók elégítenek ki, amivel valójában ki is merítik az állatkínzás fogalmát. - A civil szervezetekkel közösen mindig felhívjuk a társadalom figyelmét arra, hogy törzskönyvezett kutyákat vásároljanak vagy fogadjanak örökbe menhelyről, rengeteg szeretetet tudnak adni a megmentett állatok - tette hozzá Ovádi Péter. Reméli, hogy sikerült egy nagyon erős jogszabályi környezetet létrehozni, ami a büntetések szigorítása miatt nagyobb elrettentő erővel bír majd, több minősített esetet hoztak létre a törvénymódosításban, amivel jobban felléphetnek, különösen a visszaesők esetében. A törvénymódosítás betartására lépésről-lépésre haladnak a civilekre támaszkodva, az állatvédelmi problémák megoldásához a szemléletváltás, a prevenció és az oktatás is elengedhetetlen. Éppen ezért elindult a Gazdijogsi program, amely nagy hangsúlyt fektet a felelős állattartásra és annak népszerűsítésére, illetve a Magyar Falu program keretében a felelős állattartás elősegítésére pályázatot indítottak, amelyen 479 önkormányzat nyert, ezzel közel 14 ezer állat ivartalanítása valósulhat meg.

Civilek hatósági jogkör nélkül

Az állatvédő civil szervezetek szerint felelős jogalkalmazás, a rendőrségen állatvédelmi alosztály létrehozása, a mentett állatoknak a hatóság által biztosított és felelős őrzésre alkalmas hely létrehozása kellene, de ezekhez a feltételek nem teljesen adottak. Schreiter Katalin, az Országos Állatvédőrség Alapítvány kuratóriumi tagja szerint az állatvédelemben a szemléletformálás és az állattartásra vonatkozó ismeretek megszerzése létfontosságú. A jogalkotás kijelölte az „utat”, amelyen haladni kell, de a tényleges védelemhez - legyen az haszonállat vagy társállat - egy jól működő hatósági rendszert kell felépíteni. Jelenleg az állatvédő civil szervezeteken óriási nyomás van, ugyanakkor hatósági jogkörrel nem rendelkeznek – ami nem is baj. Katalin úgy véli, nem érnek össze a szálak, ha intézkedésre van szükség, és az esetek szakszerű elbírálása, a büntetések érvényesítése, az állatok tovább sorsa sem megoldott. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberek nincsenek felkészülve állatismeretből, sokszor nem tudnak megfelelően fajt- és fajtát választani, ebből kifolyólag könnyen a gondatlan tartáshoz jutnak el. Az állatkínzás bűncselekmény, ezáltal rendőrségi ügy, ezért is nagy szükség lenne a rendőrségen belül állatvédelmi alosztályra, természetesen a megfelelően képzett szakemberekkel és jogkörrel. Schreiter Katalin szerint a nagy összegű pénzbírság hatásos is lehet. A letöltendő szabadságvesztés pedig csak akkor visszatartó erő, ha az elkövetők a saját bőrükön tapasztalják meg, hogy szigorú ítélkezés történik, ami elrettentő példaként áll mások számára. Az állatok védelmére eddig is volt törvény, a jogszabályok azonban önmagukban még nem számolják fel az állatkínzást, alkalmazni és betartatni kellene azokat, amelyre szakszerűen felépített és működő rendszerre, valamint elegendő állami forrásra van szükség. A hazai állatvédelemmel foglalkozó több mint 300 civil szervezet évtizedek óta heroikus küzdelmet folytat a védelemre és mentésre szoruló állatokért.

Versenyfutás az idővel

A szaporítók ellen sem lehet addig hatékonyan intézkedni, amíg van kereslet az állatokra, és sajnos az igény külföldről is óriási például kutyákra, macskákra, egzotikus állatokra. A közösségi média is rossz irányba visz azzal, hogy szinte azonnal láthatjuk a fotókat, videókat, de úgy tűnik, egyre több vér és dráma, egyre visszataszítóbb esetek kellenek, hogy felfigyeljenek rá. Ha a tenni akarás meg is van az emberekben, sok idő eltelik, - ami az állatok életkilátásait csökkenti -, amíg történik valami, azaz, amíg eljut a jelzés a civil szervezetig, akiktől aztán az azonnali megoldást várják, amelyre nincs jogkörük. Szomorú tény, hogy rengeteg tennivaló van, az állatvédelmi törvény életképességéhez elengedhetetlen a jogalkalmazók érzékenyítése, és további plusz forrásokra van szükség a civilek tapasztalatai alapján.

Élettani sajátosságnak megfelelően

Az állatvédelmi törvény előírja, hogy az állatokat élettani sajátosságuknak megfelelően kell tartani, de hazánkban ennek kultúrája finoman szólva is eléggé elmaradott. És itt nem csak az állatkínzásról van szó, a gondatlan tartás fogalmába a túlkényeztetés is bele tartozik. Az állattartástól való eltiltást 2022. október 4.-e után bevezetik a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába. Schreiter Katalin elmondta, az állatviadalok esetében ma már online lehet fogadni, nehéz rajtakapni az elkövetőket, amihez megfelelő informatikai háttér is szükséges a rajtaütés mellett. A viadalokra hatalmas pénzeket ölnek az állatok képzésétől kezdve a szaporításon át, sokszor a szervező nincs is az országban