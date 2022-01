Leginkább a mennyiséggel és a fa fajtájával szoktak csalni a tisztességtelen árusok, azaz kevesebbet, vagy a megrendelt keményfa helyett lágy lombú tűzifát szállítanak ki – mondta érdeklődésünkre az egyik Vas megyei kereskedő. Tőke Albin cégvezető hozzátette, akik hivatalosan végzik ezt a tevékenységet, azok pontosan tájékoztatják a vevőt a fa milyenségéről, mennyiségéről, a méretparaméterekről, illetve a fa szárazságáról. A szakember szerint nem télen, hanem tavasszal érdemes leginkább tüzelőt vásárolni, hiszen akkor jó eséllyel már hat-hét hónappal korábban kitermelt fához lehet hozzájutni, ami a vevő udvarán tovább szárad, őszre közel egyéves lesz, és télen már el lehet tüzelni. Tapasztalataik szerint épp emiatt az akác a legkeresettebb tűzifa, hiszen az közel egy év alatt ki tud száradni, míg a tölgynek, a gyertyánnak vagy a csernek másfél-két év kell. Tőke Albin azt javasolja azoknak, akik tüzelőt vásárolnak, és el akarják kerülni a csalókat, hogy mindenképpen ellenőrizzék az árus Nébih által jóváhagyott EUTR azonosítószámát, hiszen innen kiderül, hogy hivatalos kereskedővel van-e dolguk, és kiszállításkor kérjék el a szigorú számadású szállítójegyet, hiszen hivatalosan csak ezzel lehet értékesíteni, illetve szállítani.

Fekete lista

Ezt erősíti meg közleményében a Nébih is, a hatóság azt kéri, hogy ismert, mások által is megbízhatónak tartott kereskedőtől, erdőgazdálkodótól vásároljanak, ha pedig hirdetés alapján keresnek tűzifa árust, akkor csak azzal a hirdetéssel foglalkozzanak, amelyben szerepel a Nébih által nyilvántartásba vett EUTR technikai azonosítószám (jelenleg AA vagy AB betűkombináció után hét darab számjegy). Hogy az azonosítószám valóban létezik, és hogy kihez tartozik, az a https://portal.nebih.gov.hu/eutr-kereso internetes oldalon ellenőrizhető le. Ugyanitt található az a fekete lista is, amelyen azon kereskedők azonosítója, illetve telefonszáma szerepel, akiktől a hatóság nem javasolja a vásárlást.

Szigorú számadás

A közlemény részletesen kitér arra is, hogy telefonos rendelés esetén feltétlenül jelezzük a kereskedőnek, hogy csak olyan tűzifa-szállítmányt vagyunk hajlandóak átvenni, amelyet a Nébih-hez bejelentett szigorú számadású szállítójeggyel szállítanak ki (jelenleg FA-AA betűkombináció után 7 darab számjegy sorszámformátumú szállítójegyek vannak forgalomban, például: FA-AA 1234567).

A hatóság ezek mellett arra is felhívja a figyelmet, hogy amikor a fa megérkezik, ellenőrizzük a lerakodás előtt, hogy a szállítójegyen a feladó rovatban szerepel-e a hirdető megnevezése, telephelye, EUTR technikai azonosító száma, adószáma, valamint a szállított tűzifa valós fafaja és mennyisége, továbbá a szállító jármű rendszáma. Lehetőleg mindez nappal történjen, és ne legyünk egyedül – írják, majd hozzáteszik, soha ne utaljunk előre pénzt a tűzifáért, mindig átvétel után fizessünk, ha minden rendben van.

