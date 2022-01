Az állásinterjú mindig kézfogással, bemutatkozással kezdődik. Rádi Lujza HR és munkajogi tanácsadó felhívta a figyelmet, hogy már ez is része a kiválasztásnak. Kiemelte azt is, akár személyesen, akár online zajlik az interjú, lassan, megfelelő hangerővel és érthetően mutatkozzunk be, figyeljünk arra, hogy ne hadarjunk, ne „nyökögjünk”, ne beszéljünk halkan, minden szavunk határozott legyen. Legyünk nagyon udvariasak, a jelenlévőknek minden esetben jól hallhatóan köszönjünk, de még azoknak is, akik nem vesznek részt a beszélgetésben.

A HR és munkajogi tanácsadó elmondta, az állásinterjú menete általában minden munkahelyen hasonló. Kezdetnek meg fognak kérni bennünket, hogy röviden mutatkozzunk be. A bemutatkozásnál az önéletrajzban leírtakat érdemes elmondanunk, kiegészítve azzal, hogy miért keresünk állást. A közben feltett kérdéseket válaszoljuk meg, de ne veszítsük el a bemutatkozás fonalát. Készüljünk néhány kérdéssel a vállalatot és a munkakört illetően. Amikor az interjúztató lehetőséget ad arra, hogy kérdezzünk - jellemzően a beszélgetés végén -, tegyük fel ezeket. Ezzel egyrészt jó benyomást teszünk, hiszen kitűnik belőle, hogy felkészültünk, rendelkezünk ismeretekkel a cégről, ugyanakkor újabb információkhoz is juthatunk az állást illetően. A beszélgetés végén pedig kérdezzünk rá, hogy mikor számíthatunk a döntésre, milyen formában és mikor kapunk visszajelzést! Távozáskor, úgy mint érkezéskor, udvariasan, mindenki számára jól hallhatóan köszönjünk el.