A következő hónapokban az időjárás miatt is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a lábbelik, hiszen a védelmi szempontoknak is meg kell felelniük, hogy biztonságos léptekkel induljunk utunkra. A cipők hangsúlyos kiegészítői a ruhatárunknak, és ebben a 2021-es trend tényleg mindenkinek, korosztálytól és öltözködési stílustól függetlenül tartogat választási lehetőséget. Piros Erika stylist, stílusoktató úgy látja, a tervezők figyelembe vették, hogy a pandémia alatt az otthoni kényelemhez szoktunk, így az idei őszi és téli cipő-és csizmaválasztékban is a trend és a kényelem keveredik egymással. De ügyesen felajánlottak a fogyasztóknak választási lehetőségeket, amelyek között alacsonyabb sarkú vagy platformos csizmákat vagy akár füles talpú oxfordokat (vékony formájú cipő, melynek felső részén a díszes varrások mintákat alkotnak, valamint díszített a fűzőrész) is találnak azok, akik egy kis magasságra vágynak. Összességében azt láthatjuk, hogy mindent befolyásol a világjárvány, így a divatipar is változott. Letisztult, kényelmes darabokat is gyártanak, hogy könnyen beilleszthető legyen a meglévő ruhatárunkba. Évek óta a retro stílus hódít a cipők terén is, az idei téli szezon kiegészült az 1970-es évek stílusát idéző csizmával, intelligens cipővel, luxus edzőcipővel és fűzős bakanccsal. A nyári négyszögletes cipőorr őrület után visszatérünk az elegáns hegyes orrú cipőkhöz. A hegyes forma megnyújtja a lábakat, és eleganciát kölcsönöz az egyébként egyszerű megjelenésnek, ám ettől függetlenül a tavaly útjára indított szögletes orr is folytatja diadalmenetét. A különböző cipőorrmegoldások látványosak és vonzzák a tekintetet.

A cipőmodellek sarkai idén bizony megkövetelik a figyelmet, az extravagáns geometrikus sarokmegoldások a legegyszerűbb fazonú lábbeliket is új szintre emelik. Fotók: Blondi-Juhász Andrea