Piros Erika stylist, stílusoktató azt tapasztalja, hogy a pandémia átalakította öltözködési szokásainkat. A világjárvány arra kényszerített bennünket, hogy a ruhatárunkat kényelmesre cseréljük, sokaknak otthon kellett dolgozniuk, és a legtöbb társasági eseményt le kellett mondaniuk. Kissé megtorpantunk a legújabb divat követésében, a legtrendibb darabok vásárlásában, az otthoni ruházat iránt viszont megnőtt az igényünk, és hamarosan fő „divatválasztásunkká” vált a kényelmes viselet. Így nem meglepő, hogy a tervezők egy már meglévő kategóriát, a nappali otthoni ruházatot kezdték átalakítani és kínálni.

Biztonság és kényelem

Csinosak lehetünk otthon is, hiszen vágyunk a változatosságra, vágyunk a szép holmikra, miközben a kényelmet meg nem szeretnénk feladni. Az otthoni környezet a biztonságról és a már említett kényelemről szól, ahol olyan darabokat részesítünk előnyben, amelyeket könnyen fel- vagy leöltözhetünk attól függően, hogy a home office irodába, jógaórára vagy a kanapéra készülünk. Piros Erika szerint a loungewear a kényelmes ruhák választásáról, variálásáról és rétegezéséről szól. Hangulatos trendek szemtanúi és viselői lehetünk: puha, bolyhos nadrágok, pulcsik, pulóverruhák, kardigánok, amit slutch zoknival (horgolt, kötött), papucsokkal egészíthetünk ki. Mindezektől úgy érezzük magunkat, mintha felhőkön sétálnánk.

Magabiztos megjelenés a nappaliban is

Az őszi/téli divattrend behozta a pihe-puha, kényelmes ruhadarabokat az otthonunkba. Egy csipetnyi eleganciát is ad hozzá, így a megjelenés funkcionális és esztétikailag is érdekes lehet. A nappali ruházat lehet stílusos, minden kényelmi ruhadarabot tartalmazhat, mint például a légáteresztő szövetek, a praktikus sziluettek és a könnyű viselet, miközben vonzóvá, extrává tehetjük őket naturális vagy feltűnő színekkel, mintákkal. A lényeg, hogy jól érezzük magunkat bennük. Ilyen például egy barna horgolt szett, ejtett vállú felsővel, vagy egy fekete spagetti pántos felső és menő leggings, hozzá egy bézs kardigán. Ezek mindig kényelmes és szexi opciók egyszerre. A kötött ruhák, pulóverruhák, maxikardigánok puhasága a kényelmünket szolgálja, látványuk némi casual hangulatot ad a hétköznapokhoz, párosíthatjuk őket „nem nadrággal”, azaz leggingsszel vagy extra vastag, netán extravagáns mintájú harisnyával.

Természetes anyagok a fenntarthatóság jegyében

Milyen anyagból legyenek az otthoni ruháink, amelyek kényelmet adnak? A stylist a legújabb felméréseket említette, amelyek szerint a világjárvány megnövelte a fogyasztók érdeklődését a fenntarthatóság iránt, és örömre adhat okot, hogy a fogyasztók a környezeti hatások csökkentése iránt elkötelezett márkák támogatása mellett döntenek. A természetes anyagokat részesítik előnyben, ami nem túl szűk, mint például a kényelmes organikus pamut póló, kombinépántos felső, a szabadidőnadrág és kötött pulcsi. Természetesen otthon se korlátozzuk magunkat, minden darab passzoljon személyes stílusunkhoz, érezzük benne magabiztosnak magunkat. A stylist személyes kedvence a lakásban ejtőzve egy puha kötött leggings, hozzá crop top, ami egy kardigánnal párosítható. De az is sokat dob az otthoni outfiten, ha a klasszik pamut helyett kötött anyagú szettet választunk, amelynek textúrája lehet bordázott vagy bolyhos, de viselhetünk otthon kasmír, selyem, bársony, plüss, mohair anyagokból készült darabokat. Ki-ki ízlése szerint.

Az otthoni ruhatár színei

Egy krémszínű horgolt felső és a hozzáillő leggings jól használható akár az otthoni irodánkban is. Elegáns, kényelmes, stílusos. Divatos színek emellett a barna, bézs, fehér, rozsda és az örök fekete. A púderszínek is melegséget árasztanak, amellett hogy eleganciát sugallnak. Ha ezeket az árnyalatokat választjuk otthonra, könnyen tudjuk egymással variálni a ruhadarabokat. Egyszerű, de klasszikus megjelenésünk lesz.

Szűkebb vagy túlméretes?

Stílus kérdése, hogy kinek mi a kényelmes darab. Van, aki a túlméretest, van, aki a kicsit passzentosabbat részesíti előnyben. De mindenképpen a kényelem a fő szempont. Aki szereti a pulóverruhákat, felkeltheti érdeklődését egy csinos darab otthonra, és vannak olyan ruhák is, amelyek segíthetnek koncentráltabbá és produktívabbá tenni. Egyszerűek és könnyedek, a színek kellemesek, lágyak. Ilyen pl. egy letisztult overál, egy over size kapucnis hosszú pulcsi, vagy egy kényelmes farmer, puha kötött pulóverrel. Piros Erika úgy foglalja össze, hogy az általunk viselt ruhák befolyásolják a napjainkat. Nagyon fontos tehát, hogy olyan darabok legyenek a ruhatárunkban, amelyek nemcsak kényelmesek, de a különböző lelkiállapotokhoz is használhatóak. Vagyis, fő a változatosság, még otthon is.