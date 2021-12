A karácsonyvárás az otthonunk díszbe öltöztetésével is feledteti a hétköznapok ügyes-bajos dolgait, megalapozza az ünnep hangulatát. Mindenki a saját ütemében, ritmusában, módján készülődik az év meghitt időszakára. A belső út, amit megteszünk, a legfontosabb, de ezt erősítheti karácsonyi díszítése a környezetünknek, lakásunknak. Az aprólékos dekorálás során ünneplőbe öltöztetjük az otthonunkat és a lelkünket is.

Színek harmóniája

Csarnai Csilla lakberendező úgy véli, ilyenkor a terített asztalok, az ablakok és párkányok, a mécsesek, illatok és a puha textíliák kerülnek központba. Aki belép az ajtón, az első pillantásra nyugalmat érezhet, ha ügyelünk a részletekre, a mennyiségre, a színekre, ha a lakás stílusához illő dekorációt választunk. A hagyományos díszítés hívei a fényes, csillogó dolgokat használják, a skandináv stílusú lakásbelsőhöz jól illik a természetes alapanyagból készült (fa, szárított növények) dekoráció, a minimál stílust kedvelőknél ajánlott csak két szín és kevés dísz használata. A lakberendező elmondta, a fehér, arany, ezüst, zöld, piros, bordó a legkedveltebb színek ilyenkor, de figyeljünk a harmóniára, egy feltűnő kék kanapé mellett a sok árnyalat nem előnyös, attól inkább csak „zűrzavaros lesz” minden. Két meghatározó színnel többet elérünk, a kevesebb is lehet több, ha a karácsonyi dekorációt nézzük. A piros, zöld és fehér színek talán soha nem mennek ki a divatból, ha a karácsonyról van szó. Zöld, arany és mattbarna színárnyalatok kavalkádja jellemzi a természet ihlette karácsonyi díszítést. A fehér és az ezüst elegáns, ünnepi hatást kelt kék színnel társítva. A fehér, arany és a púderrózsaszín illik egymáshoz, a lágy színeket lehet keverni, de az élénkekből maximum kettőt használjunk - javasolja a szakember.

A karácsonyi dekorációnál semmiképpen ne essünk túlzásba, tartsuk meg az eleganciát. Egy kellemes hangulatú otthonban az ember megfeledkezik az ajándékvásárlási rohanásról, a nyugalmat árasztó közegben szívesen megpihen. Fotó: Illusztráció

Helyiségek és bájos kiegészítők

A nappaliban és a szobákban az ünnephez kötődő mintázatú plédek, párnák, ágytakarók melegséget árasztanak. A fa- és kerámiaanyagok mellett a puha textíliák varázsolnak meghittséget az otthonokba, a polcokon a bájos kiegészítők (mikulás, hóember, angyalok, rénszarvas, hógömb, manó, gömbdísz, gyöngyök) is helyet kaphatnak. A konyhai terítékben jól mutat a gyertya, a szárított virág, bogyós ág, a karácsonyi minták itt is előnyt élveznek, legyen az bögre, terítő, konyharuha. A mézeskalács, fahéj, narancs illatú mécsesek egész advent idején nem csak ébresztik, hanem egyre inkább fokozzák az ünnepvárást. Csarnai Csilla hozzátette, ő személy szerint a fürdőszobában is kedveli az ünnepre hangolódást, gyertya, illatosított kozmetikai termékek, hóhelymintás törülköző is hozzátesz az ünnepváró hangulathoz. A lakásunkba érkező szemét vonzza a fényfűzér vagy a színes girland az ablakban, az ajtókoszorú, csengő, a karácsonyi feliratú lábtörlő is jó ötlet, a bejárat elé tehetünk műhóval díszített kisebb-nagyobb díszeket, örökzöldeket.

Legalább három, (vagy páratlan számú), különböző méretű és színű díszítőelem kerüljön egymás mellé. A nappaliban, a szobákban az ünnephez kötődő mintázatú plédek, párnák, ágytakarók melegséget árasztanak. Fotó: Csarnai Csilla

A lényeg, hogy a kompozíciónkban a hármas egység megvalósuljon, legalább három, (vagy páratlan számú), különböző méretű és színű díszítőelem kerüljön egymás mellé, így lehet bájos karácsonyi szett egy illatos mécses, házikó, száraz növényekkel, ágakkal és műhóval borítva. Magyalág, gyertya, fenyőtoboz és fényfűzér egymáshoz illesztve is csodás együttest alkothat. Semmiképpen ne essünk túlzásba, tartsuk meg az eleganciát, ha sok karácsonyi „kis kütyünk van”, azokat is csoportosítsuk egy-két helyre, kosárba, tálkára. Egy kellemes hangulatú otthonban az ember megfeledkezik az ajándékvásárlási rohanásról, a nyugalmat árasztó közegben szívesen megpihen, és ha leheletnyi finomsággal akár, de csinosítgatja a lakását, nem csak a környezete, a lelke is lassacskán ünneplőbe öltözik. Rengeteg apró kis részlettel varázsolhatunk ünnepváró hangulatot akár a hagyományos díszítés hívei, akár a modernebb stílus képviselői vagyunk. Mesébe illő otthont teremthetünk, ahova jó érzés hazatérni vagy betérni. Az összkép varázslatos, a végeredmény igéző, csak át kell lépnünk az ajtónk küszöbét. A karácsonyi dekoráció finomsága, eleganciája a várakozáshoz éppúgy hozzájárul, mint az ünnep fényéhez.