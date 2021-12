Aki saját manófával készül az ünnepekre, annak van egy jó hírünk: nagyon gyorsan elkészíthető, a hozzávalók beszerzése is egyszerű, a hobbi vagy kreatívboltoktól a bevásárlóközpontokig találunk díszeket, alapanyagokat, de interneten is rendelhető hozzá minden. Venczel Brigitta virágkötő bemutatja készítésének alapkellékeit: a kaspót, nedves tűzőhabot, zanótot és a díszeket. A grincsfa alapját többnyire a zanót adja, de használhatunk hozzá ciprus, tuja és fenyőágakat is. A zanót félék közül a közönséges seprűzanót a legjobb, nem örökzöld, csupán vesszőszerű ágai télen is zöldek, így ebben az évszakban is dekoratív növény. A lényeg, hogy bármilyen örökzöld gallyakból elkészíthetjük a manófát, amelyeket egy kaspóba helyezett nedves oázisba szurkáljunk bele.