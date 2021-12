Ha fenyővásárlás előtt állunk és úgy döntünk, földlabdás változatot vásárolunk, nagyon fontos, hogy előtte már keressük meg a későbbi helyét – mondja Nagykutasi Viktor kertész, szakíró. Célszerű kisméretű földlabdás fenyőt vásárolni és néhány fontos szempontot betartani ahhoz, hogy a végleges helyére kiültetésig a növény egészséges maradjon.

Mire ügyeljünk a vásárlásnál?

Ahhoz, hogy később évekig élvezhessük a most megvásárolt földlabdás karácsonyfánk szépségét, nagyon kell figyelni arra, hogy inkább kisebb méretűre, egyszer iskolázottra essen a választásunk. Kifogástalan földlabdás növényeket faiskolákban, kertészeti lerakatokban találunk, a műanyag zacskós változatok nem faiskolai termékek. Maximum 100-150 centiméter magasságú a megfelelő, figyelni kell a formára és a színére is, ha hálóba csomagolt, akkor is érdemes kibontani és átnézni a növényt. Az árusítás előtt, még a fagymentes októberben-novemberben veszik ki a földből őket, ez idő alatt a nem megfelelő gondozás visszafordíthatatlan károkat okoz bennük, ezért is tanácsos a vásárláskor az alapos átvizsgálás: ne vegyük meg, ha sok tűlevél pereg róluk, vagy megbarnult, elszíneződött ágai vannak.

Egy évtized múlva a földlabdás fenyő a kert egyik legszebb fájává nőhet és a madarak költő- és búvóhelyéül is szolgálhat.

Otthoni teendők

Mielőtt karácsonyfának feldíszítenék, előtte érdemes a földlabdánál kétszer nagyobb cserépbe vagy dézsába ültetni, jusson hely mellette a virágföldnek (legjobb a tőzeget is tartalmazó, jobb víztartó minőségű), de a sima kerti föld is megfelelő. Tartsuk fagymentes helyen, a lakásba bevitel előtt néhány nappal végezzük el az átültetést, majd alaposan öntözzük be. A szakember javasolta, hogy fokozatosan szoktassuk a benti hőmérséklethez, először a garázsba vagy hideg előszobába kerüljön és csak utána a szobába, ahol a fűtőtesttől távol találjuk meg a helyét, ahol rendszeresen kevés vizet adjunk neki, inkább csak mérsékelten nyirkos legyen a földje.

Karácsonyfánk élő növény, ezért könnyű díszeket akasszunk rá, ágait ne vágjuk le, és a csillagszórók, gyertyák ne okozzanak sérülést rajta, a műhó mondhatni gyilkosa a fának.

Ünnepek után

A fenyő beindult hajtásai miatt fontos a hőmérsékleti átmenet biztosítása, ezért legkésőbb újév után szabadítsuk meg ünnepi öltözékétől és tegyük garázsba vagy hideg folyosóra ismét (0-5 Celsius-fokos a legjobb), majd öntözzük meg, leveleit is permetezzük be vízzel, és hét-tíz nap után vigyük csak ki a szabadba. Ha tudjuk és a talaj sem fagyott, ültessük be végleges helyére, ha mínuszok vannak vagy még nem találtuk meg a végleges helyét sem, várjunk az ültetéssel tavaszig. Előre is elkészíthetjük gödröt, vegyük számításba azonban, hogy fánk pár év alatt a növényünk nagyot nő és terebélyes lesz, ezért falhoz, másik fához, kerítéshez ne helyezzük túl közel. A gödör viszonylag nagy legyen, hiszen csak a meglazított talajban tudnak jól elterülni a gyökerek, de elég az 50 cm mélységű. Ne használjuk trágyát, műtrágyát, jól tömörítsük köré a földet és az első két évben nagyon fontos, hogy rendszeresen öntözzük.

Hol, mennyiért?

A földlabdás fenyők faiskolákban, kertészeti lerakatokban kaphatók, de lehetséges a rendelésre házhoz szállítás is. A fenyők ára a magasságtól és az árusítóhelytől is függhet. A 60-80 centiméteres lucfenyőt közel kétezer forinttól, ezüstöt 2800 forinttól, normandot 5600 forinttól vehetünk. A csomagolás és szállítás díja tovább emelheti a végleges árat.