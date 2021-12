Hogy miért alakult úgy a hagyomány, hogy a karácsonyi asztalon ott illatozik a finom halászlé, ami puha kenyérrel csábít evésre, arra a keresztény tanításokban találjuk meg a magyarázatot. A negyedik században ugyanis a keresztények nagyon szigorú karácsonyi böjtöt tartottak december 24-én éjfélig. A böjt kizárólag zöldségek, gyümölcsök és tésztafélék fogyasztását engedélyezte, de VI. Pál pápa 1966-ban enyhített a szabályokon és engedélyezte a hús fogyasztását. A hitükhöz hű keresztények ettől kezdve valamilyen halételt, főként hallevest fogyasztottak a szentestei vacsoránál.

A Megváltó szimbóluma

A hal az ókereszténységben Jézus Krisztus, Isten fia, a Megváltó szimbóluma, a megtért és megkeresztelt embert, valamint ünnepekkor Jézus csodatetteit, a Krisztusba vetett hitet jelképezi. Emellett a babonák, népi hiedelmek miatt is a legfőbb étel karácsonykor, amelyek szerint a gyorsmozgású hal további haladásra, fejlődésre ösztönzi az asztal mellett ülő családot, a pikkelyek pedig anyagi bőséget ígérnek az elkövetkező évre.

Milyen a jó halászlé?

Nagy Máté István mesterszakács szerint a legfontosabb, hogy friss alapanyagokból készüljön és semmilyen mesterséges anyag ne kerüljön bele. Többféle halból készíti, pontytörzsből, -fejből, harcsából, a végén passzírozza és minőségi piros fűszerpaprikával ízesíti. Azonban nem feltétele az ízletes halászlének a túl sok fajta hal belefőzése, pontyból, harcsából is készíthető nagyon finom változat. Az igazi halászlé elkészítési módja és lényege a jófajta paprikában, a sok hagymában és a sok friss, jó halban rejlik. Az alapízben a halon kívül a hagymát és a pirospaprikát is ki kell érezni, ennek a három íznek jelen kell lennie, ezek harmóniája adja meg a jó halászlé finomságát.

Konyhafőnökként rendszeresen 120 literes üstben 30 kg frissen pucolt halat főz, szerinte a hozzávalókhoz elengedhetetlenek a friss zöldségek, a paprika, hagyma, paradicsom, fokhagyma és a több órai, tűz feletti finom „rotyogtatás”, valamint a szakács főzés iránti szeretete. A konyhafőnök elmondta azt is, hogy a sűrű halészlé finom puha kenyérrel egy laktató főétel, fél liter léhez, ami nem kevés, teszik a frissen gőzölt halszeleteket, pontyot, harcsát és a belsőségeket is. Nagy Máté István hozzátette, a halászlébe főzéskor tesz még kevés erőspaprikát, de csak éppen annyit, hogy azzal kiemelje még jobban a hal pikáns ízét. A mesterszakács szerint a nagyon erős paprika vagy akár az Erős Pista megmásítja a halászlé ízvilágát és el is sósíthatja. Egészséges étel, rendkívül fehérjedús, és nagyon jó, hogy a régi és mai magyar szokások között méltó helye van, igazi hungarikum. A hagyományőrzés így életünk része marad, legfőképpen, ha nem csak karácsonykor, hanem az év többi napján is fogyasztjuk.

Dunai, tiszai, balatoni

Magyarországon a 19. századtól különféle készítési hagyományok alakultak ki a Tisza mellett, a Duna mindkét oldalán, a Balatonnál, a halásztanyákon vagy akár a városi háztartásokban. A Duna mentén minden egyes városban másképpen főzik a halászlevet, amit gyakran tésztával készítenek. A klasszikus szegedi halászlé lényeges eleme a passzírozás. Röviden összefoglalva: a közép-Duna vidékén a tartalmas lé a kedvelt, hozzá a metélt tészta. A Balaton környékén a kevésbé sűrű és fűszeres levű, sok hagymával és kevés paprikával a megszokott, míg a Tiszánál a halfajta és a passzírozás a lényeg.

Európai halételek karácsonykor

A karácsonyi halevés szokása Európában is elterjedt. Hazánkban és a lengyeleknél a karácsonyi halleves, Oroszországban a lazaccal és kaviárral töltött palacsinta, a blini, a németeknél a pirítóssal tálalt kaviár, a svédeknél a lutfisk kerül az ünnepi asztalra.

Milyen halból?

A hagyományos magyar halászlevet pontyból érdemes elkészíteni (vagy legalább fele, háromnegyede legyen az a belefőzött halnak). A többi halfajtát csak kiegészítőként érdemes hozzátenni, amelyek tovább javítják a halászlé ízvilágát. A tengeri halak nem illenek a magyar konyha hallevesébe.