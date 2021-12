A néprajzkutató kiemelte, a régiek úgy hitték, hogy valamilyen égi erő felel a hóesésért, illetve a deres időért, és ezt Miklósnak tulajdonították. Azt mondták: a Mikulás megrázza a szakállát. Emellett egy Európa szerte ismert hiedelemlény képzetét is sejthetjük a kultusz mögött, aki a téli időszakban jön el, és egy jóságos öregapó, de mellette ott a fekete, ijesztő, csíntalan krampusz is. Azaz a jó és a gonosz attribútuma jelenik meg a két beöltözött figura szerepében, és ezt a kettősséget tovább fokozza a hozzájuk kapcsolódó ajándékozás, jutalmazás és büntetés szokása is. Abban az időben almát, diót kaptak a gyerekek, de mellette ott volt a virgács is, és az 1950-es-60-as évekig előfordult, hogy a rosszaságért krumplit, szenet vagy hagymát adtak ilyenkor büntetésként – jegyezte meg.