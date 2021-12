Benczéné Timár Irén hozzátette azt is, hogy a nagyszülőknek több ideje van, ha már nyugdíjasok, de ha még dolgoznak, akkor is rákészülnek az unokázós időre, náluk lelassulnak az órák, a napok, és akkor szinte mindent a gyermek kedvére tesznek. Felértékelődik az idő, minőségivé válik. A nagyi lesi az unoka kívánságát, ráér meghallgatni őt, az unokázásban újra felfedezi a saját gyermekeivel megélt időt, újraéli azt a játékokkal, a mesékkel. Egy lelket is ápoló helyzet alakul ki, ami nem csak az unokának ad élményt, hanem gyógyír a nagyinak is, mindenkit érzelmileg doppingol az együtt töltött idő. A gyermek pedig azt tapasztalja, hogy csak rá figyelnek, minden az ő kedvéért történik, és ez egy rendkívüli és meghitt kapcsolatot eredményezhet. Alex Haley afroamerikai író úgy fogalmazott: „Senki sem képes arra, amit a nagyszülők tesznek a kisgyerekekkel. Mintha csillagport szórnának a kicsik életére.„