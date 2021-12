A jelenről szólva Szigetvári József rámutatott, a belföldi turizmus szeptember – októberi prosperáló időszaka után a november trendfordulást jelent, most már jól látszik, hogy kivárnak a szállásfoglalással a pihenni vágyók, és az utolsó pillanatra halasztják azt. Az előfoglalások gyengék, decemberre például az ilyenkor szokásos wellness hétvégékre szinte nincs is jelentkező, a foglalások a nagyobb szálláshelyek, hotelek, szállodák helyett az apartmanokra, vendégházakra érkeznek, tehát aki mert foglalni, az elzárt helyet keresett, olyat, ahol mondjuk csak ő és a családja van. A turisztikai szakember kiemelte, most nagyon sok függ attól, hogy milyen biztonsági előírások, kormányzati szigorítások lesznek, gyakorlatilag ezek bejelentésére vár a szakma, és talán az utazni tervezők egy része is. Ugyanakkor arra nem számít a Szállás.hu vezérigazgatója, hogy teljesen megszűnik a turizmus, ahogy tavaly májusig az történt, inkább azt prognosztizálja, hogy ha lesznek korlátozások, akkor azok az oltatlanokat, illetve az ő mozgásukat érintik majd. Úgy látja, a teljes zárlat helyett inkább oltottsági igazolványhoz köti majd a kormány a szálláshelyek szolgáltatásainak igénybevételét. Ez számokban szerinte azt jelenti, hogy 2019-hez viszonyítva jelentősen, 35-40 százalékkal csökken azoknak a száma, akik decemberre foglalnak, illetve akik a karácsonyt hotelben, szállodában töltik. A családok nagy része valószínűleg otthon lesz az ünnepek alatt – fogalmazott Szigetvári József, aki megjegyezte azt is, hogy ennek megfelelően természetesen külföldre még kevesebben mennek.