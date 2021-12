A lakásban az ablakhoz közeli helyen is nevelhetünk fűszernövényeket a magasságuk szerint elhelyezve, az alacsonyabbakat közelebb a fényforráshoz. Ujhelyy Károly egy magassági sorrendet is megmutatott a bőséges választékból. Alacsony zöldfűszerek: petrezselyem, majoránna, kakukkfű, oregánó (szurokfű). Középmagasak: menta, zsálya, citromfű, bazsalikom, metélőhagyma vagy snidling, borsikafű, turbolya. Magasabbak: izsóp, tárkony, lestyán, kapor, rozmaring, cickafark. A magasság mellett azt is vegyük figyelembe, melyek az évelők, és melyek az egynyáriak. Ez a következő évi kiültetési tervünk szempontjából is fontos. Évelők például a tárkony, borsikafű, rozmaring, lestyán, menta citromfű, izsóp, zsálya, kakukkfű, levendula, oregánó. Egynyáriak pedig a bazsalikom, kapor, petrezselyem, koriander, turbolya.