A legenda szerint már az Olümposz tetején üldögélő istenek kedvenc csemegéje volt a töltött szőlőlevél. Nem is csodálkozhatunk ezen, mivel a szőlőlevelet már akkor a ’jó lét’ szimbólumaként jegyezték. A görög gasztronómiának azóta szerves része, amit töltenek hússal, rizzsel, sőt, még aszalt gyümölcsökkel, magvakkal is. Az étel gyorsan elterjedt az egész Közel-Keleten, a Balkánon, majd Közép Európában is. Erdélybe ma töltikének hívják és darált hússal, csomborral készítik. A mi, régi magyar szakácskönyveinkben szintén megtaláljuk a kora őszi ételek között a zsenge szőlőlevél használatát levesben, savanyúságban és töltött ételként is. Fontos azonban, hogy kizárólag a zsenge hajtásokkal dolgozzunk.