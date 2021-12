Vámos György a karácsony előtti decemberi heteket tekintve az adott havi gazdasági helyzethez kötötte a kereslet, illetve az akciók alakulását, de úgy véli, a magyar gazdaság erőre kapott, a bérkiáramlásban nem várható törés, sőt a nyugdíjasok is plusz forráshoz jutnak, és már valószínűleg érezhető lesz a karácsonyi költéseknél a februári szja-visszatérítéssel való kalkulálás is. Hozzátette, az elmúlt években mindig azzal számolt, hogy a magyarok mintegy százmilliárd forintot költenek el ajándékokra, illetve magára az ünnepre a karácsonyi időszakban, most a decemberi ünnepi hetekben – beleértve a mikulást is – ennél nagyobb forgalmat vár.