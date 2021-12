Hogy ne kelljen folyamatosan pszichésen küzdenünk az evés terén, a dietetikus azt tartja követendőnek, hogy kellemesen komfortosan lakjunk jól a kisebb energiasűrűségű komponensekből összeállított fogásokból. Fontos még, hogy ne elérhetetlen célt tűzzünk ki magunk elé, a megszorító diéták azért nem sikeresek, mert nagyon rövid idő alatt történik a fogyás, amikor is a zsírréteg mellett az izomrétegünkből is veszítünk, ami szintén káros a szervezet működésére. A heti fél-egy kilogramm fogyási tempó az ideális cél, ami a hormonális vagy anyagcserebetegségben szenvedőknél még lassabb is lehet.