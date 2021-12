Gyertyából hatalmas a választék, a színekben a liturgikus mellet a krémes, a bézs, a bordó és a piros is keresett, a gyertya alakja és magassága is igény szerint választható, a sima felületű mellett már bordázott, gyöngyös hatású, állatfigurás vagy akár hóember alakban is létezik. Az elhelyezésnél a harmóniára kell törekedni, mivel könnyen giccses hatású is lehet a sokféleség. Az adventi koszorún a szalagok is fontos szerepet kapnak, esetükben is lehet játszani a színekkel. A legmodernebb változatokon pedig már megjelentek a kerámiafigurák, mint az angyal, különböző állatok, hóember, szánkó, síelős gyermek is – sorolt még díszítési lehetőségeket Ocskainé Szabó Kata. Nagyon jó lehetőség lehet a saját ízlés megvalósítására, amikor a kapható kínálatból a vásárló saját maga válogatja össze a díszeket, kiegészítőket, amiből a virágkötők varázsolják egyedivé az adventi koszorút.

Fotó: Ocskainé Szabó Kata