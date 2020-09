Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. SZTAREK LAJOSNÉ szül. Borhidi Ilona életének 97. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 14-én, hétfőn 14 órakor lesz a mosoni temetőben. Előtte, 13.30 órakor engesztelő szentmise a temető kápolnájában. Köszönjük Czveck Zsuzsannának a házi ápolásban nyújtott segítségét, és az Aranykor-idősotthonnak a szeretetteljes gondozást édesanyánk utolsó évében. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyám, BÓDI MIKLÓSNÉ szül. Hencsei Magdolna életének 90. évében örökre megpihent. Temetése 2020. szeptember 16-án, szerdán 15 órakor lesz Sopronban, a Szent Mihály-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VIDA TIBOR csornai lakos, a vagongyár volt dolgozója életének 68. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. szeptember 14-én, hétfőn 17 órakor lesz a csornai Őrangyal-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk és testvérünk, BALOGH GYULA lövői lakos életének 84. évében elhunyt. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, RIBA JÁNOS életének 82. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. szeptember 14-én, hétfőn 16 órakor lesz az agyagosszergényi temetőben. Az engesztelő szentmise 15.30 órakor kezdődik a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyám, VARGA GYULÁNÉ szül. Limpár Rozália életének 84. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 13-án, vasárnap 14 órakor lesz a téti katolikus temetőben, evangélikus szertartás szerint. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk KOCSIS GÉZÁNÉ szül. Nagy Margit halálának 2. évfordulójára Egy emlék van a földön, Amit fizetni nem lehet, Mellyel te is tartozol az anyai szeretet, Foglald imába édesanyád nevét, Csókold szeretettel az ő megtört kezét. Mert hűtlen lehet az is kit szeretsz, De édesanyád s az ő nevét feledni nem lehet. Tudjuk, hogy odafentről is vigyázol reánk. Szerető fiad és menyed

Köszönöm a volt osztálytársaknak, hogy az 55 éves osztálytalálkozó alkalmából férjem, MÓDOS ÁRPÁD sírján a megemlékezés mécsesét elhelyezték. Felesége: Anikó és családja.

„Megtettem mindent, amit megtehettem, kinek tartoztam, mindent megfizettem. Elengedem mindenki tartozását, felejtsd el arcom romló földi mását. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GÓCZA ZOLTÁN nyugalmazott határőr alezredes életének 77. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. szeptember 15-én, kedden 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Mondta nekik Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal.” (János 11:25-26.) Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy szerető férjem, édesapánk, nagypapánk és rokonunk, VADAY GÁBOR IVÁN volt bencés diák életének 77. évében súlyos betegségben elhunyt. Búcsúztatása 2020. szeptember 16-án, szerdán 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Engesztelő szentmise 17 órakor a győri bencés templomban lesz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

„Ne búsuljatok. Nekem már nem fáj semmi, ha eljön az este, csillagként tudok nektek üzenni. Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni, szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy Szeretett Feleségem, Édesanyám, Nagymamánk, Testvérünk, Sógornőnk, Keresztanyánk és Rokonunk, ZOLTÁN LŐRINCNÉ szül. Vécs Zsuzsanna életének 76. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója szűk családi körben 2020. szeptember 18-án, pénteken 15 órakor lesz a győri Szentlélek-templomban, szentmisével egybekötve. A család kérése a részvétnyilvánítás mellőzése. Gyászoló szerettei

„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NYÁRI JÓZSEF LÁSZLÓ életének 72. évében, türelemmel viselt betegségben elhunyt. Búcsúztatása 2020. szeptember 16-án, szerdán 13 órakor lesz a győri Szentlélek-templom altemplomából, szentmisével egybekötve. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Társa: Erzsébet és a gyászoló család

„Nem foghatjuk dolgos két kezed, nem simíthatjuk őszülő fejed. Nem tekint ránk aggódó szemed, marad a csend, mindent köszönünk Neked. Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy felejthetetlen férjem, édesapám, nagypapám, dédikém, apósom és rokonunk, NÉMETH ISTVÁN „Pikul bádogosmester életének 72. évében csendesen elhunyt. Temetése szeptember 14-én, hétfőn 15 órakor lesz Mosonmagyaróváron, a Feketeerdei úti új temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni. Mert elfeledni téged soha nem lehet, csak meg kell tanulni élni nélküled. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA JÓZSEFNÉ szül. Horváth Irén Szabadság utcai lakos életének 95. évében csendesen megpihent. Temetése szentmisével egybekötve 2020. szeptember 14-én, hétfőn 14.30 órakor lesz a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászolják: lánya, veje, unokái, dédunokái, ükunokája és a rokonság

„Váratlanul ért halálod, búcsú nélkül mentél el, aludd szépen örök álmod, soha nem felejtünk el. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérem, nagynénénk és rokonunk, TIGELMANN JÁNOSNÉ szül. Dubraviczky Mária 75 éves korában váratlanul elhunyt. Végső búcsút 2020. szeptember 14-én, hétfőn 13 órakor a mosoni temetőben veszünk Tőle. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család