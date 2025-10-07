október 7., kedd

Csengetett Mylord? rajongó? Akkor kvízünk nem okozhat gondot! Tegye próbára tudását!

A Csengetett Mylord? angol vígjátéksorozat töretlen népszerűségnek örvend. Szinte nincs nap, hogy valamelyik televíziós csatorna ne tűzné műsorára. Ön is szereti? Mennyire van képben a Csengetett Mylord részleteivel kapcsolatban? Tesztelje velünk tudását!

A Csengetett Mylord? című angol vígjátéksorozat az 1990-es években került a magyar képernyőkre. Alf Stokes, Ivy, Mrs. Lipton, Lord Meldrum és a többiek azonnal meghódították a hazai közönséget. A történet az 1920-as évek Angliájában játszódik és egy angol arisztokrata ház életét mutatja be, rengeteg szatírával, angol humorral. A sorozat karikírozza a családtagok és a személyzet kapcsolatát, bemutatja mindennapi problémáikat, sarkítva ábrázolja jellemüket, hagyományiakat. A Csengetett Mylord? kultikus alkotássá vált hazánkban.

Számos közösségi oldalt hoztak létre a sorozattal kapcsolatban, rendeztek közönségtalálkozókat és még a film szereplői is ellátogattak Magyarországra. A sorozat 26 részes, és manapság is rendszeresen feltűnik valamelyik televíziós csatornán. Zseniális szinkronja is segíti töretlen népszerűségét. Ön is nézte rendszeresen  vagy most sem kapcsol el, ha vetítik valahol? Akkor biztosan nem okoz gondot Csengetett, Mylord? - kvízünk kérdéseinek megválaszolása. Tegye próbára tudását!

Kinek az életét mentette meg Alf és James a háborúban?
Milyen állattal élt együtt Lady Lavender?
Hova járnak szórakozni a Meldrum-ház fiataljai?
"Az apjáé fél Ceylon!" Kiről állítják?
Melyik pszichiáter tanait követi Lady Lavender?
Melyik süteménye verhetetlen Mrs. Liptonnak?
Hol van a mennyország Mabel szerint?
Melyik pártból jutott be a tanácsba Ms. Cissy?

 

