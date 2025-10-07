Csengetett Mylord? rajongó? Akkor kvízünk nem okozhat gondot! Tegye próbára tudását!

A Csengetett Mylord? című angol vígjátéksorozat az 1990-es években került a magyar képernyőkre. Alf Stokes, Ivy, Mrs. Lipton, Lord Meldrum és a többiek azonnal meghódították a hazai közönséget. A történet az 1920-as évek Angliájában játszódik és egy angol arisztokrata ház életét mutatja be, rengeteg szatírával, angol humorral. A sorozat karikírozza a családtagok és a személyzet kapcsolatát, bemutatja mindennapi problémáikat, sarkítva ábrázolja jellemüket, hagyományiakat. A Csengetett Mylord? kultikus alkotássá vált hazánkban.

A Csengetett Mylord? sorozat évtizedek óta szórakoztatja a közönséget.

Csengetett Mylord? kvíz

Számos közösségi oldalt hoztak létre a sorozattal kapcsolatban, rendeztek közönségtalálkozókat és még a film szereplői is ellátogattak Magyarországra. A sorozat 26 részes, és manapság is rendszeresen feltűnik valamelyik televíziós csatornán. Zseniális szinkronja is segíti töretlen népszerűségét. Ön is nézte rendszeresen vagy most sem kapcsol el, ha vetítik valahol? Akkor biztosan nem okoz gondot Csengetett, Mylord? - kvízünk kérdéseinek megválaszolása. Tegye próbára tudását!