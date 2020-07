Videókon mutatjuk 2020 legdurvább megyei közlekedési szabálytalanságait

Fellapoztuk a „Győrben közlekedünk” idei videót és arra jutottunk: néhány ámokfutó jár az utakon megyénkben. Aktualitást ad írásunknak, hogy a 85-ös főúton Pinnyénél a vétlen autós vesztette az életét a hétvégén. Ott is „vadulás”, felelőtlen előzés okozta a tragédiát.

A lámpa színe

Nézzük a fedélzeti kamerával rögzített felvételeket és nem hiszünk a szemünknek. Bő fél év telt el 2020-ból és válogatni tudunk a durva közlekedési szabálysértések között. Az M1-es autópálya felhajtója a skodásnak például lehajtónak bizonyult a 81-es főútra. Ez a figyelmetlenség számlájára írható, ám az esetek többségében tudatosan hány fittyet a KRESZ-re némelyik autós. Az Audi-iskola közelében óriási sebességgel előzött egy opelos, majd a zöld lámpát sem várta meg.

A lámpa „színével” egy buszsofőrnek és a tömegközlekedési járművet szorosan követő autósnak is meggyűlt a baja a Városháza tér mellett Győrben – miközben zöldhullám volt a Szent István úton. A passatos a Szauter úti körforgalomban duplazáróvonalnál váltott sávot, majd produkcióját kemény előzéssel „fejelte meg” és biztos, ami biztos a piros lámpán is átrobogott a Szent Imre úton. Találtunk júniusi driftelős videót is Révfaluból. Pont abban a Rónay úti körforgalomban ment a vagánykodás, ahol most hétvégén baleset történt hasonló „okból”. A kéttucatnyi szabálytalanság közül mégis az viszi a pálmát, amikor egy BMW-s zebrán veszélyeztette a gyalogost. Szegény nő jól kezelte a helyzetet, nem pánikolt a nagy sebességgel érkező kombitól.

Kötve a rendőrök keze

„A megyei rendőr-főkapitányság foglalkozik a durva közlekedési szabálytalanságokkal, amelyeket a közösségi médiába töltenek fel a helyi autósok?” – vetettük fel a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletének.

„A közösségi médiában látható felvételeket közvetlenül nem használhatjuk fel. Az adatvédelmi szabályoknak megfelelően anonimizált felvételeknél alapvetően hiányzanak azok a jellemzők, amelyek a szabálysértési eljárás megindításához, lefolytatásához szükségesek” – hangzott a választ, ami rossz hír a közlekedők többségének, „jó” a renitenseknek. Mindez nem a rendőrök hibája, a jelenleg érvényes törvény „köti a kezüket”.

112 km/órás sebességgel Sopron szívében

Bár a gyakran brutális manőverek után nem kapnak az „autóversenyzők” több tízezres csekkeket – ez nyilván kellően bántja az igazságérzetünket –, az internet népe többnyire nem bánik kesztyűs kézzel az „autóversenyzőkkel”.

Több mint 17 ezren látták, ahogy a BMW-s veszélybe sodorja a gyalogost Győrben, a hozzászólások pedig finoman fogalmazva sem pozitívak. A megyei rendőrségnek is van oldala a Facebookon. Ezen a közösségi felületen kapott helyet 112 km/órás sebességgel süvítő fekete Audiról készült „drága” fotó. A sokkoló gyorshajtás Sopron szívében történt. A rendőrök a büntetési tételt is elárulták: 130 ezer forintos csekket küldtek a száguldozó autósnak.

A leggyakoribb kihágások

„A közlekedési morál meglátásunk szerint nem javult, csak otthon maradt a veszélyhelyzet idején. A koronavírus meglátszott a megyei közlekedésen is. Egyrészt kevesebben voltak az utakon, de emiatt jobban is látszottak a szabálytalankodók” – vélekedtek kérdésünkre a „Győrben közlekedünk” szerkesztői, akik őrzik inkognitójukat.

Tapasztalataik alapján a leggyakoribb kihágások: piroson áthajtás, gyorshajtás, szabálytalan parkolás, szabálytalan sávváltások, míg a körgeometriás csomópontok, a turbó körforgalmak továbbra is több autóst „zavarba” hoznak megyénkben.

Íme, a top 10-es lista