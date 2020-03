Tetőket kibontva lopott több házból egy szlovák férfi Győr környékén

A férfi a házakból szerszámokat, háztartási gépeket vitt el, de lopott konyhabútort és sarokkádat is..

A szlovák állampolgárságú férfi Szlovákiában és Magyarországon is követett el lopásokat épülőfélben lévő házakból. Magyarországon 2019 nyarán egy hónap alatt összesen 4 millió 675.480 forint értékben vitt el értéktárgyakat, melyeket interneten hirdetett eladásra – közölte hétfőn a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség.

A közleményben az is olvasható, hogy a jelenleg 46 éves férfi Győr vonzáskörzetében lévő házakba többnyire a tetőszerkezet kibontását követően, olykor az ablakon bemászva jutott be. A házakból jellemzően szerszámokat és háztartási gépeket tulajdonított el, de elvitt komplett konyhabútort, sarokkádat, WC tartályt és ülőkét, fürdőszoba szekrényt és egyéb berendezési tárgyakat is.

Az eltulajdonított tárgyakat a vádlott szlovákiai otthonába szállította.

A letartóztatás hatálya alatt álló vádlottat a Győri Járási Ügyészség nyolc bűncselekménnyel, minősített lopásokkal vádolja. Vele szemben hét és fél évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyészség a vádiratban a szabadságvesztés kiszabásán kívül – egyebek mellett – a vádlott Magyarországról történő kiutasítására is indítványt tett.