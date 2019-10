Temetés közben esett össze a kálozi polgármester Beled-Vicán

Rosszul lett és összeesett a Fejér megyei Káloz polgármestere, miközben búcsúbeszédet mondott a vicai származású Horváth László címzetes apát, nyugalmazott plébános temetésén. A polgármestert többször újra kellett éleszteni, végül mentőhelikopter szállította a győri kórházba. Az utolsó információink szerint stabil az állapota.

Beled-Vicán köztiszteletben állnak a Horváth család tagjai. A szülők vallásossága a gyermekeikre szállt, s négyük közül ketten végül a papi hivatást választották. A testvérek egyikét néhány hete, másikukat, Horváth László címzetes apátot, nyugalmazott plébánost pedig kedden délután kísérték utolsó útjára.

Testvére, a Vicán élő Horváth Pál ekképp emlékezett rá:

– Amit lehetett, megtett azokért a településekért, ahol szolgált. Segédkezett a székesfehérvár-szárazréti, Fatimai Szűzanya tiszteletére szentelt kápolna felújításában is.

– Horváth László címzetes apát legszebb feladatai között említhetjük a soponyai Gyermekváros nevű gyermekotthon lakóinak lelki gondozását. Közülük is több mint harminc gyereknek volt a keresztapja és a bérmakeresztapja. Hatvanegy évvel ezelőtt szentelték pappá, és egészen 2017-ig szolgálta a híveket. Soponya, Káloz, Aba, Sárkeresztúr és Sárszentágota plébániákat látta el – beszélt a sokak által szeretett testvéréről Pali bácsi, így hát nem csoda, hogy a temetésén zsúfolásig megtelt a vicai templom.

A búcsúztatás első része is itt zajlott. A szentmisét a székesfehérvári megyés püspök celebrálta, majd sorra következtek a megemlékezők és a búcsúbeszédek. Az utolsót Káloz polgármestere, Weisengruber Imre mondta.

– Szépen beszélt, és mindvégig elismerően méltatta a testvéremet. Az utolsó mondatoknál tartott, mikor hirtelen rosszul lett, és összeesett – mondta el Horváth Pál.

A padsorok között ülve az esetnek szemtanúja volt a szintén vicai Németh Lászlóné is, aki még most is döbbenten idézte fel a kedd délután történteket:

– Arra lettünk figyelmesek, hogy hirtelen összecsuklott a polgármester. Rögtön köré gyűltek a segítők. A gyászolók néma csendben, dermedten figyelték az eseményeket. A szertartás a temetőben folytatódott, mi kivonultunk, bent pedig folyt az újraélesztés. Villámgyorsan kiérkeztek a mentők, és nem sokkal később már a mentőhelikopter is leszállt a templom melletti füves területen. Úgy hallottam, hogy korábban már voltak szívpanaszai, és meg is műtötték a polgármestert. Bízom benne, hogy rendbe jön – mondta aggódva Németh Lászlóné, s úgy tűnik, biztató híreket kaptunk állapotáról.

Prof. Oláh Attila, a győri Petz-kórház orvos igazgatója érdeklődésünkre elmondta, a mentőhelikopterrel érkező beteg állapota mostanra stabillá vált, így szerdán megkezdték a mesterséges altatásból való ébresztését. Mint kiderült, szívritmuszavar alakult ki a betegnél. A helyszínen tíz percig egy fogorvos végezte az újraélesztést, majd a mentők küzdöttek érte további nyolc percig. Az ébresztés után derül ki, kell-e maradványtünetekkel számolni.