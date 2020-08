Szexuális cselekményre kényszerítette a lányait, tizenöt évet kaphat

A férfi mind a négy lányát bántalmazta, a hatéves gyermekéhez is szexuálisan közeledett.

A férfinak négy lánya sérelmére elkövetett tizenkét bűncselekményért kell a bíróságon felelnie a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség vádirata alapján: négy rendbeli kiskorú veszélyeztetéséért, szexuális erőszakért, szexuális kényszerítésért, két rendbeli személyi szabadság megsértéséért, és négy rendbeli bántalmazással és becsületsértéssel elkövetett kapcsolati erőszakért. Feleségét az ügyészség négy rendbeli kiskorú veszélyeztetésével vádolja.

A vádlottak házasságából négy gyermek született, akik a vádirati tényállás szerint 2006. óta rendszeresen tanúi voltak a családi konfliktusoknak, emellett őket édesapjuk rendszeresen, többféle módon, így alkalmanként szíjjal, fakanállal és horgászbottal is bántalmazta. A lányok sem fizikai, sem lelki támogatásra nem számíthattak édesanyjuktól sem, a neveléssel kapcsolatos feladatait az anya 2016. évtől teljes mértékben elhárította. A két nagyobb gyermeknek kellett szinte minden házimunkát és két kisebb testvérük ellátását is elvégeznie – a tanulás rovására is.

Az apa a legidősebb lánya megbüntetésére mindig a számára legelviselhetetlenebb szankciót, általában a bezárást választotta, ami szobafogság formájában volt, hogy egy hónapig tartott.

Második gyermekét a férfi rendszeresen szóban becsmérelte, megalázta, illetőleg többször hányásig fojtogatta, majd a sorsára hagyta.

Harmadik lányát tizennegyedik születésnapjához kötődően – felvilágosításra hivatkozással – szexuális cselekményre kényszerítette, hiába kérte a gyermek, hogy a felvilágosítás inkább rajzok formájában történjen meg.

A férfi szexuális céllal közeledett a hat éves lányához is.

A családi háttér miatt a gyermekek közül több is alkoholhoz, gyógyszerekhez, kábítószerekhez nyúlt, elszökdösött otthonról, éles tárggyal bántalmazta önmagát.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfival szemben – egyebek mellett – fegyházbüntetés kiszabását és szülői felügyeleti jogának megszüntetését indítványozta. Vele szemben tizenöt év szabadságvesztés is kiszabható.