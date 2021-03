Szakított vele a barátnője, döbbenetes bosszút állt az egyetemista – 13 évre küldené fegyházba a győri másodfokú ügyészség

Zaklatta, szexhirdetéseket adott fel a nevében, késsel is rátámadt, és még a börtönben is bosszút forralt ellene.

Ezt ne hagyja ki! Üres ígéretek: Karácsony méltatlan a környezetbarát jelzőre

A Győri Fellebbviteli Főügyészség, mint másodfokú ügyészség az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozza abban az ügyben, amelyben az egyetemista vádlott nem tudott belenyugodni abba, hogy barátnője megszakította vele a kapcsolatot.

A Szombathelyi Törvényszék a 2020. november 30. napján meghozott ítéletében a férfit emberölés bűntettének kísérlete, hamis vád bűntette, hamis tanúzásra felhívás bűntette, zaklatás vétségei és személyes adattal visszaélés vétsége miatt halmazati büntetésül

13 évi fegyházbüntetésre, Vas megye közigazgatási területéről 5 évi kitiltásra és mellékbüntetésül 10 évi közügyektől eltiltásra ítélte.

A nem jogerős ítélet szerint szakításba belenyugodni nem tudó férfi rendszeresen igyekezett volt barátnőjével – annak kifejezett akarata ellenére – felvenni a személyes kapcsolatot, a telefonjáról 37 nap alatt 97 hívást kezdeményezett a nő telefonjára és a Facebook-on keresztül is rendszeresen üzent neki, búcsú e-mailt küldött és öngyilkosságát helyezte kilátásba. Neurológus és pszichiáter orvosok, édesanyja és fiktív személy nevében is írt számára hamis e-maileket, üzeneteket, amelyekben egészségi állapotára figyelemmel kérte hogy béküljenek ki, öngyilkossági kísérletéről is beszámolt, elbúcsúzott, majd megfenyegette a nőt hogy megöli.

Ezek miatt a bíróság távoltartását rendelte el.

A bosszúra szomjas férfi ezután a nő fotóival mellékelt emailekben, annak nevében szexuális szolgáltatásokat kínált. Ezeket az e-maileket a nő több ismerősének is elkülde. Emellett több társkereső oldalra is beregisztrált a nevében, alkalmanként a fényképét is közzétéve szexuális tárgyú felhívásokat tett közzé, amelyekre a nő üzenetek, telefonhívások sokaságát kapta.

A férfi ilyen tartalmú szórólapokat is készített és terjesztett a nő lakóhelyének vasútállomásán, a Szombathelyre haladó IC-vonaton, sőt, parkoló autókra is tett belőle.

Bosszúvágya tettlegességig is fajult, amikor kettő késsel felfegyverkezve véve áldozata lakóhelyére utazott, ahol elrejtőzve várakozott a nőre, s ezalatt még egy fahusángot is magához vett. Amikor aztán a nő odaért ezzel a husánggal többször is fejbe vágta, miközben azt hajtogatta neki hogy megöli. A nő az ütésektől megszédült és földre esett, miközben a férfi tovább ütlegelte.

Dulakodni kezdtek, a férfi többször megpróbálta a fején és a nyakán megszúrni az áldozatát, kétszer sikerült is eltalálnia.

A nőnek aztán sikerült kiszabadulnia és segítséget kérnie.

A bosszúval letartóztatása után sem hagyott fel, büntetés-végrehajtási intézetből a járásbíróságra küldött névtelen levélben volt barátnőjét kábítószer tartásával és értékesítésével vádolta meg, majd az engedély nélkül megszerzett mobiltelefonról ismét üzeneteket küldött neki és megpróbálta felhívni. A hatósági tiltás ellenére postai úton is küldött neki levelet, amiben arra kérte hogy bocsásson meg neki, és látogassa meg.

A férfi az eddig leírt borzalmakon túl egy tanút saját érdekében hamis tanúzásra is rá akart venni.

A másodfokú ügyészség szerint a szerelmi kapcsolatukat önös érdekből helyreállítani akaró, a sértett életét hosszabb időn keresztül, a távoltartás szabályait is megszegve változatos eszközökkel és módon megnyomorító, a sértettnek komoly lelki és fizikai szenvedést okozó, őt a lakóhelyéről elköltözésre is késztető, a büntetőeljárás, sőt letartóztatása alatt is bűncselekményeket elkövető vádlottal szemben kiszabott fegyházbüntetés mértéke feltétlenül szükséges és indokolt.