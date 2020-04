Sopronból és Kapuvárról is vonultak oltani a szombathelyi tüzet – fotók

A tűzoltók csütörtökön is dolgoznak a szombathelyi szeméttelepen. A lángokat néző emberek tömegesen megszegték a kijárási korlátozást.

Csütörtök délelőtt továbbra is dolgoznak a szombathelyi hulladéklerakó szerda este kigyulladt zöldhulladék depóinak oltásán – írja a vaol.hu. Jelenleg a tűzoltók már csak két járművel – egy vízszállítóval és egy fecskendővel – vannak a helyszínen, ahol a SZOVA munkagépének segítségével folytatják az oltási munkálatokat. Egy depó gyulladt be, amiről egy másik szomszédos depóra is átterjedtek a lángok, de szerencsére a tűz további terjedését sikerült megfékezni, de így is óriási lángokkal és füsttel égett a terület.

Mint arról beszámoltunk, tömegesen megszegték a koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozást a szombathelyi szeméttelepen keletkezett tűz oltását néző emberek.

A tűz oltására szombathelyi, sárvári, zalaegerszegi, soproni hivatásos és csepregi, táplánszentkereszti, horvátzsidányi és vépi önkéntes tűzoltók érkeztek. A tűz lakóházakat nem veszélyeztetett, a lángokat a tűzoltóknak sikerült körülhatárolniuk.

A vaol.hu azt írta, a rendőrség az oltási munkálatok idejére a Körmendi út egy szakaszát is lezárta, beszámolójuk szerint „ezrével jöttek a lángokat megnézni a katasztrófaturisták” a környező utcákba, sokan családdal, kisgyerekekkel álltak be a tömegbe. Hozzáfűzték: a Körmendi úton lévő bevásárlóközpontok parkolóiból mintegy 300 autót és több száz gyalogost terelt ki a rendőrség, a Jáki úton pedig szintén hatalmas torlódás alakult ki, ott is több száz autós és gyalogos verődött össze a kijárási korlátozások ellenére.