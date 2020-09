Parkolóházból lopott – Nyakon csíptek a rendőrök egy győri biciklitolvajt

A tolvaj győri ismerőséhez vitte a kerékpárt, ahol több bringát is találat a rendőrök.

Bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy szeptember 22-én délelőtt 8 óra és szeptember 23-án délelőtt 8 óra között egy győri parkolóház kerékpártárolójából ellopták a bejelentő – U-lakattal lezárt – elektromos kerékpárját. Az adatgyűjtés és tanúkutatás eredményeként beszerzett személyleírás alapján, a járőrök felismerték a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható L. J-t. Az egyenruhások azonnal megkezdték az ellopott kétkerekű és a 26 éves férfi felkutatását. A keresett személyt Győrben, a Benczúr utcában felismerni vélte egy szolgálaton kívüli rendőrnő, az értesített járőrök igazoltatták, majd személyazonosságának megállapítása után elfogták őt. A feltételezett elkövetőt a Győri Rendőrkapitányságra előállították, ahol a nyomozók lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt – őrizetbe vétele mellett – gyanúsítottként hallgatták ki – közölte a rendőrség csütörtökön.

A rendőrséi közleményből az is kiderült: „a gyanúsított elmondta, az ellopott elektromos kerékpárt egy győri ismerősénél helyezte el, akinek már több biciklit is vitt korábban. A rendőrök a 36 éves Cs. A. lakóhelyén kutatást hajtottak végre, amelynek eredményeként több kerékpárra és alkatrészekre bukkantak, amelyek eredetét a férfi nem tudta igazolni. Cs. A-t az egyenruhások elfogták és a helyi rendőrkapitányságra előállították, ahol a nyomozók orgazdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt – őrizetbe vétele mellett – gyanúsítottként hallgatták ki.”

A lefoglalt járművek és tárgyak eredetét a rendőrök a nyomozás keretében vizsgálják.