Orvosnak és titkosügynöknek adta ki magát az unokázós csaló

A Győri Járási Ügyészség minősített csalással vádol egy nőt, aki unokázással összesen 3.430.399 forintot csalt ki egy rokkantnyugdíjas hölgytől.

Az ügyészség vádirata szerint a csaló azzal férkőzött a jelenleg 60 éves hölgy bizalmába, hogy üzeneteken, telefonhívásokon keresztül orvosnak adta ki magát, majd 2018 őszén az asszonyt taxival Szekszárdra csalta azzal, hogy az unokája bajban van. Ott azt mondta áldozatának, hogy repülőre kell szállnia és ehhez elkért tőle 1.600.000 forintot – amit közösen vettek fel az egyik bankban – és még az asszony négyszázezer forintnyi arany ékszereit is elvette. Ezután Budapestre vitte az asszonyt, és ott magára hagyta, de még ezután sem hagyott fel a hitegetéssel. Már két nap múlva azt ígérte, hogy visszaadja a nő ékszereit, hajó- és repülőútra viszi őt. Még azt is bevetette, hogy ő egy titkosügynök aki lebukott, emiatt a becsapott asszonyt, családját és másokat is meg fogják ölni, ha nem utal további összegeket. A hölgy erre hat részletben, összesen 1.382.000 forintot utalt át a csalónak, akinek ezután még a mobilegyenlegét is feltöltötte közel ötvenezer forinttal.

Nem ez volt a nő első bűncselekménye. Ezen kívül – az ország különböző hatóságai előtt – eljárás van ellene egy zsarolás, egy bankkártyával visszaélés, két csalás és más bűncselekmények miatt, illetőleg egy kifosztás miatt már elrendelték a letartóztatását.

A Győri Járási Ügyészség a vádiratában – egyebek mellett – több eljárás egyesítésére vonatkozó indítványt is tett, a joghátrányokra vonatkozó indítványok mellett. A vádiratban szereplő bűncselekmény egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.