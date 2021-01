Önkéntes metődrón pilóták segítenek a mentésben, felkutatásban

Európában először Magyarországon alapult mentődrónpilóta-egyesület. Az önkéntesek a drónok segítségével eltűnt emberek felkutatásában és elzárt területek vizsgálatában is tudnak segíteni. Németh Krisztiánt, a nyugat-dunántúli régió vezetőjét kérdeztük az egyesület munkájáról.

– Az ötlet Máté Gergőtől származik, aki egyben az egyesület elnöke, engem is ő keresett meg – mesélte Németh Krisztián, aki már közel hét éve használ drónokat fotózásra, filmezésre.

Mentődrónokkal hatékonyan lehet nagy területet a levegőből átfésülni, szűk helyekre is beférnek, ráadásul szükség esetén kisebb vagy akár nagyobb csomagokat is tudnak szállítani. Ezen előnyök segítő célú kihasználására jött létre a Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete.

Élelmet, kötszert is repíthetnek

– Egy esetleges problémánál a hivatalos szervektől a pesti központunkba érkezik be hívás, a kérést ők továbbítják az eseményhez legközelebb lévő, épp szabad önkénteshez. A helyszínen minden esetben a hivatásos szakemberek koordinálják a munkát, ők tájékoztatnak róla, hogy milyen feladatot hajtsunk végre vagy milyen területet fésüljünk át – magyarázta el Németh Krisztián, a nyugat-dunántúli régió koordinátora.

– Az egyesületi tagok saját eszközt használnak a munkálatokhoz, ezek körülbelül 28 percet tudnak egyhuzamban a levegőben lenni, ez idő alatt pedig akár 9 kilométert is megtehetnek. Ugyanakkor vannak speciális drónjaink is, például amivel akár a vízen is le lehet szállni vagy olyan, ami hőkamerával felszerelt. Ez utóbbi eltűnt személyek keresésénél nagyon hasznos, emellett nehezen megközelíthető helyeken ragadt embereknek is tudunk élelmet, kötszert vagy épp gyógyszert juttatni a drónokkal – mondta Németh Krisztián, aki azt is hozzátette, remélik, hogy a támogatásokból egyesületi drónokat is tudnak majd beszerezni.

Megyénkben még nem volt éles bevetésük

– Mind országos, mind pedig helyi szinten kapcsolatban vagyunk a tűzoltókkal, rendőrökkel és katasztrófavédőkkel. Itt, Győr-Moson-Sopron megyében is üdvözölték a kezdeményezést a hivatásos szervek. A régióban még nem volt konkrét esetünk, ugyanakkor így is folyamatos a munka. Egyrészt számos programot szoktunk szervezni és iskolákba is elmegyünk, hogy bemutassuk a munkánkat, persze ezeket most a járvány miatt fel kellett függesztenünk, valamint csapatszinten is igyekszünk különböző összetartó eseményeket szervezni. A tevékenységünkkel szeretnénk valamelyest enyhíteni a drónpilótákat övező negatív megítélésen, megmutatva, hogy ezeket az eszközöket hasznos célokra is lehet használni. Nagyon szívesen látunk bárkit, aki csatlakozna hozzánk. Az egyesület oktatásokat és továbbképzéseket is szervez, szóval azok is bátran jelentkezhetnek az mnme.hu honlapon keresztül, akik még kezdők a drónreptetés terén.

Weisz Dávid győri önkéntes a tavalyi év elején csatlakozott az egyesülethez, szabadidejében, évszaktól függetlenül igyekszik minél többet gyakorolni és autóversenyeken is szokott légi felvételeket készíteni.

Összetartó közösség

– 2019 óta követem nyomon a tevékenységüket, igazán összetartó és lelkes közösség. Tavaly, a vírushelyzet előtt egy légtérhasználati és egy elsősegély-oktatáson is részt vettem, természetesen mindkettőt az egyesület szervezte, emellett nyáron is voltak csapatépítő programok. Sőt, az előttünk álló évre is már több program és oktatás tervben van – mesélte Weisz Dávid.