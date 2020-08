Motoros tragédia – fiatal csornai élet tört ketté Bogyoszló közelében

Fiatal élet tört ketté nem messze Bogyoszlótól, ahol halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt kedd késő délután. A rendőrség közleménye szerint eddig tisztázatlan okok és körülmények miatt az út 6. kilométerszelvényében egy motoros elesett a járművével.

A baleset során a motorkerékpárt vezető fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Lapunk információi szerint a motoros Sopronnémetiből tartott hazafelé, mikor a felfoghatatlan tragédia megtörtént. Az áldozat egy csornai fiatal, előtte volt még az élet, alig két hónapja töltötte be a 20. életévét…

Bogyoszló határában elhelyezett mécsesek jelzik, hogy egy motorosszívvel kevesebb dobog. Az áldozat, a csornai Varga Bence alig múlt 20 éves. Tervei befejezetlenek maradnak, és a családja élete is kettétört.

Az a motor volt az álma, ami végül a veszte lett

Kedden délután Sopronnémetiből tartott hazafele Csornára Varga Bence, mikor elvesztette uralmát a motorja felett. A rendőrség közleménye szerint eddig tisztázatlan okok és körülmények miatt elesett a járművével. A baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A családtagok összeroppantak a hír hallatán, de még azokat is megrendítette, akik csak távolabbról ismerték a fiatalt. – Tanácstalanul állunk az eset előtt. Csak találgatni tudjuk, mi történhetett, mi vezetett ehhez a felfoghatatlan tragédiához. Szerény, illedelmes, megfontolt, jól nevelt fiúként ismertük – mondták róla ismerősei. Nem szavazott akárkinek bizalmat, csak annak, akiben igazán megbízott.

Bencét kitartás jellemezte

Ha minden a megszokott kerékvágásban haladt volna, Bence most készülne még csak igazán a nagybetűs életre. Alig két hónappal ezelőtt fújt el 20 gyertyát a szülinapi tortáján. A közösségi oldalán köszöntői ekkor még szívhez szóló sorokkal kívánták neki a legjobbakat: „Most következnek még a legszebb és legfelhőtlenebb évek…” , „…egy szakasz lezárult az életedben s új útra lépsz, elindultál a felnőtté válás útján… Kívánom, hogy terveidet sikerrel véghez tudd vinni: szerencsével, szorgalommal s legfőképpen kitartással” – írta utóbbit neki édesanyja, Károly Zsanett.

Bencét a kitartás jellemezte, szépen haladt is a céljai felé. Bár szülei különváltak, szoros volt a kapcsolata édesapjával is. A végzetes napon is tőle indult haza. Egyedüli gyerek, szüleinek ő volt a mindene.

Ez volt a szenvedélye

– Kiskora óta motorozott, quadozott. Ez volt a szenvedélye, meg a testedzés. Az a motor volt az álma, ami végül a veszte lett – beszélt fiáról elcsukló hangon az édesanya. – Autószerelőnek tanult, de tovább akarta képezni magát. Jövő héten jelentkezett volna iskolába, a webfejlesztés, programozás is érdekelte. Rendszeresen edzett, egy igazi poéngyáros volt – és talán még tovább is mesélt volna egy szem fiáról, de a szavai elakadtak, a fájdalom nem engedte. – Nem tudjuk feldolgozni, miért nem kapott még egy esélyt az élettől. Ennek nem így kellett volna történnie…