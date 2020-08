Mosonmagyaróvári hotelben fogták el a húszéves Zsoltot, akit győri betörések miatt köröztek

A kihallgatása során bevallotta, hogy Mosonmagyaróváron is több intézménybe, szolgáltató- és vendéglátóhelyre surrant be.

Mosonmagyaróváron fogták el a járőrök a bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 20 éves férfit.

A mosonmagyaróvári rendőrök tudomására jutott augusztus 8-án, szombaton az esti órákban, hogy a város egyik hoteljében tartózkodik egy Győrben elkövetett betörések miatt körözött férfi. A járőrök az információt ellenőrizték, végül a hotelszobában elfogták a 20 éves P. Zsoltot, akit a helyi rendőrkapitányságra előállítottak. A férfivel szemben drogtesztet alkalmaztak, ami pozitív értéket mutatott. A nyomozók a körözött férfit őrizetbe vették.

Az augusztus 9-én lopás bűntett és kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatott P. Zsolt a győri betöréseken kívül beismerte, hogy Mosonmagyaróvár területén is több intézménybe, szolgáltató- és vendéglátóhelyre surrant be, vagy az ablakot benyomva, redőnyt felfeszítve tört be 2020. május és augusztus között. Elsősorban készpénzt tartalmazó tárcákat, táskákat, pénzkazettákat lopott el a bűncselekmények helyszínéről.

A nyomozók a Győri Járási Ügyészségen előterjesztést tettek a 20 éves férfi letartóztatásának indítványozására.