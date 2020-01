Megcsúszott, aztán két parkoló autónak ütközött egy Mercedes Sopronban

„Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt, ajkad sem szól többé, mert már bezárt, néma, holt. Megállott a két kéz, mely mindig csak adott, végsőkig küzdöttél, de erőd már elfogyott.” Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Édesanyánk, Nagymamánk, Dédink és Rokonunk, MOLNÁR IMRÉNÉ „Vera néni” volt vagongyári dolgozó 86 éves korában, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 17-én, pénteken 12 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Nem fogjuk már elgyengült kezed, nem simítjuk őszülő fejed. Nem tekint ránk aggódó szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Drága Jó Édesapánk, Isten Veled!” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, testvérünk, nagypapánk, apósunk és rokonunk, KOVÁCS LÁSZLÓ SÁNDOR életének 79. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 17-én, pénteken 15 órakor lesz a mosoni temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. (Juhász Gyula) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BÍRÓ SÁNDOR IMRE a Kühne-gyár nyugdíjasa életének 79. évében, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 17-én 14 órakor lesz az óvári temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, örök álmát őrizze béke és nyugalom. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett párom, Lajosunk, Lajos papánk, rokonunk és barátunk, GYŐRIG LAJOS volt lébényi lakos életének 60. évében, méltósággal viselt betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 17-én, pénteken 11 órakor lesz a lébényi evangélikus temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei

„Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem sokat, de már nem lehet. Az örök haza vár, isten veletek! A lelketek mélyén mindig ott leszek, soha ne felejtsetek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapám, apósom, sógorom, keresztapánk, rokonunk és barátunk, ZAMBÓ LAJOS életének 66. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 17-én, pénteken 13.30 órakor lesz a fertőszéplaki temetőben. Előtte engesztelő szentmisét ajánlunk fel 13 órakor a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és mély gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem, de már nem lehet. A csend ölel át és a szeretet, isten veletek. A lelketek mélyén mindig ott leszek, sose felejtsetek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Drága Férjem, Szeretett Édesapánk, Nagypapám, Testvérem, Nagybátyám és Rokonunk, NAGY ISTVÁN rétalapi lakos életének 74. évében váratlanul elhunyt. Végső búcsút veszünk tőle 2020. január 16-án 15 órakor a rétalapi temetőben. Előtte engesztelő szentmise 14.15 órakor. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, örökre elmentél. Szereteted szívünkben örökké él.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Édesanyánk, Nagymamám, Anyósom és Rokonunk, HORDÓS LAJOSNÉ „Teri néni” életének 83. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 17-én, pénteken 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei

„Úgy volt ő jó, ahogy volt, ahogy élt, hitt és remélt. Ahogy szeretett, ahogy az emberekre tekintett. Úgy volt ő jó, ahogy volt, bárcsak volna, bárcsak lenne még! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk, anyósunk, testvérünk, rokonunk és ismerősünk, TAR BÉLÁNÉ szül. Németh Erzsébet életének 93. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. január 17-én, pénteken 15 órakor lesz a Koroncói úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy OLTY ÁRPÁDNÉ szül. Stark Rozália életének 94. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. január 17-én, pénteken 11 órakor lesz a győr-szigeti temetőben. Előtte, 10 órakor engesztelő szentmisét tartunk a szigeti templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GERGELY SÁNDOR történelem, földrajz szakos gimnáziumi tanár, a Nagy Imre Társaság Országos Szervezetének alelnöke, megyei szervezetének elnöke, a Pedagógus Szakszervezet volt megyei elnöke életének 87. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. január 17-én, pénteken 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy 69 évesen csendesen elhunyt KOVÁCS MIKLÓS gépésztechnikus, aki 48 évnyi súlyos rokkant állapotát hihetetlen önfegyelemmel viselte. Hamvait családi és szűk baráti körben helyeztük örök nyugalomra. Gyászoló család

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, testvérünk, rokonunk és ismerősünk, ÖZV. NÉMETH FERENCNÉ 64. életévében, hosszú betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 16-án, csütörtökön 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Elfelejteni Téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. ifj. RÁCZ JÁNOS volt peresztegi lakos halálának 25. évfordulójára. Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk RESS ISTVÁN halálának 10. évfordulóján. ,,Addig vagy boldog míg van, aki szeret. Aki a bajban is megfogja a kezed. És hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor tudod, ha már nincs veled. Fájni kell a szívnek, ha igazán szeret, mert fájdalom nélkül szeretni nem lehet. Az igazit megismerni egy perc is elég, de őt elfeledni egy élet is kevés. Szerető családod

Fájó szívvel emlékezünk SOMOGYI ERZSÉBET halálának 15. évfordulójára. Hiába rohan az idő, szállnak az évek, emlékeid szívünkben örökké élnek, s míg élünk nem feledünk téged. Szerető testvéreid