Lakásba csaltak és kiraboltak Győrben egy 18 éves fiatalt

A lakásba az ablakon át másztak be az elkövetők és az áldozat is.

A rendőrségre egy 18 éves férfi tett bejelentést november 4-én délután 2 óra 27 perckor arról, hogy alkalmi ismerősei egy Győrben lévő munkásszálló szobájába csalták és kirabolták – közölte csütörtökön a rendőrség.

A rendőrségi közleményből kiderült, a helyszínre érkező rendőrök meghallgatták a sértettet, aki elmondta, hogy Budapestre akart utazni és a győri vasútállomáson megszólította őt két férfi. A beszélgetés közben csatlakozott hozzájuk még egy férfi és egy nő is, akik egy lakásba csalták azzal, hogy utazzanak együtt a fővárosba, de előtte még menjenek haza, hogy magukhoz vegyenek pár dolgot. Közösen elmentek az említett ingatlanhoz, ahova az egyik férfi a bejárati ajtón keresztül bement, a többiek – köztük a 18 éves férfi is – az ablakon keresztül másztak be. A szobában beszélgettek, majd minden előzmény nélkül őt a csoportból egy férfi lefogta, míg egy másik a nyakából kitépte táskáját, és elvették pénztárcáját, készpénzét, illetve bankkártyáját. Ezt követően a fiatal férfit kitessékelték az ablakon, aki ezután hívta a rendőrséget. Az egyenruhások rövid időn belül a helyszínen elfogták a rablás egyik feltételezett elkövetőjét, L. C. helyi lakost, akit a Győri Rendőrkapitányságra előállítottak.

A nyomozók a 26 éves győri férfit rablás bűntett elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették, társát a rendőrök még keresik.