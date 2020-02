Kirabolták a postát Újrónafőn, feltörték a pénzautomatát is – fotók

Sok újrónafői háztartásban szembesültek azzal hétfőn reggel, hogy nem működik a vezetékes telefon, az internet és a kábeltévé. A községháza épületében lévő postára ugyanis betörtek: több millió forintot vihettek el, rongáltak és több kábelt is elvágtak. A rendőrség nyomoz.

Nagy a felfordulás az újrónafői községháza épületében működő postán, ugyanis hétfőre virradóra ismeretlenek betörtek.

– A Magyar Posta a hivataltól bérel egy földszinti helyiséget. Az épületbe hátulról törtek be, a zárakat felfeszítették. Az önkormányzatnak mintegy 150 ezer forintos kárt okoztak azzal, hogy több ajtót is feltörtek, zárakat rongáltak meg. Most várjuk a biztosítót – tudatta érdeklődésünkre Kertész Attila újrónafői polgármester. Mint mondta, településük csendes, nyugodt falu, ezzel az esettel nem lehetett számolni. A faluvezető szerint a tettesek rendelkezhettek szakértelemmel, ugyanis a hivatal melletti oszlopon több kábelt elvágtak (köztük az internethez, a kábeltelevízióhoz és a vezetékes telefonhoz tartozókat is), így a térfigyelő kamerák nem rögzítették a történteket. Szintén a hozzáértésükre utal, hogy a pénz-

automatát is tudták, hogyan kell felvágni. Abból több millió forintot vihettek el.

A nyomozás miatt a hivatali munka is szünetelt, s programokat kellett elhalasztani.

– Hétfőn arra ébredtünk, hogy nem működik az internet és a kábeltelevízió, s a vezetékes telefon sem. Ezt még aznap megjavították – mesélte Lehner Ferencné nyugdíjas, aki társaival éppen tegnapi látogatásunkkor érkezett a községházára.

Velük együtt göngyölítettük fel a szálakat. A hátsó bejáraton jöhettek be az elkövetők, láttuk is az ajtón ennek nyomát.

– Fel vagyunk háborodva, hogy ilyen történt a mi csendes, nyugodt falunkban. Minden bizonnyal helyismerettel rendelkezhettek az elkövetők – vélekedett Ábrahám Lajosné, aki megdöbbenve tapasztalta, hogy a nyugdíjasklub szekrényét is feltörték, ahol a kellékeiket tartják. A bútor mellett volt a kifosztott pénzautomata hátsó oldala. Égett szag és lógó kábelek árulkodtak a két nappal ezelőtti eseményekről. A nyugdíjasok úgy tudták, hogy a postán tegnap csak készpénzzel lehetett csekket befizetni, levelet viszont nem lehetett feladni.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozást rendelt el lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes(ek) ellen. Közölték azt is, hogy a nyomozás érdekeire való tekintettel bővebb tájékoztatást nem áll módjukban adni.

A postától is érdeklődött lapunk, hogy pontosan mekkora kárt okoztak a tettesek és mennyi pénzt vittek el. Válaszuk szerint – mivel az ügyben rendőrségi nyomozás van folyamatban – nem nyilatkozhatnak az esettel kapcsolatban.