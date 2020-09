Kapuvári zaklatási ügy a Győri Törvényszéken – elszabadultak az indulatok a teremben, a nő sírva fakadt

Évek óta zaklatja a lányt, mert kikosarazta. Elszabadultak az indulatok a Győri Törvényszéken, amikor a lány újra találkozott zaklatójával. „Nincs nyugtom, nem hagy békén” – panaszolta a kapuvári sértett, akit hat éve zaklat Sz. R. A 46 éves férfi 12 évet is kaphat.

Meghallgatta a Győri Törvényszék L. Fiorellát és barátját az őket ért bántalmazással és zaklatással kapcsolatban. A zaklató férfi csak azt ismeri el, hogy megütötte és szidalmazta a nő védelmére kelt fiút.

„Nem hagy békén”

A lány meghallgatásakor elszabadultak az indulatok, kérdőre vonta a védőügyvédet, amikor az kérdéseket tett fel neki: „Mert nekem tűrnöm kéne? Ennek az embernek vannak jogai, nekem nincsenek? Az apám lehetne, de szerencsére nem az” – mutatott hátra, a tanúk padján ülő vádlottra, majd folytatta: „Soha nem akartam tőle semmit, ő nem hagy békén. Most sem, azóta is zaklat” – emelte fel hangját a 27 éves lány, aki el is sírta magát, amikor felidézte a barátját ért támadás pillanatait.

„Én meg csak azt szégyellem, hogy szerelmes voltam egy ilyen rosszindulatú nőbe, aki szándékosan játszott velem” – reagált a támadó. A reménytelenül szerető Sz. R. zaklatta a lányt Facebookon, személyesen, munkahelyén, ezért tavaly felfüggesztettet kapott.

A vádirat szerint a vádlott a nő barátját a 2018-as találkozásuknál mindennek elmondta, amikor autójukból kiszálltak, L. Fiorella telefonon hívta a rendőrséget, de a zaklató elhajtott. A férfi hetek múlva ismét találkozott a párral a kocsijában ülve egy kapuvári jelzőlámpánál. A tőle jobbra lévő sávból a szerelmesek mögé állt, a lány barátja azt állítja: nekik is ütközött, de Fiorella azt nem érezte. Kipattantak az autóból, majd a lány kivette a vádlott kocsijából az indítókulcsot, nehogy ismét elhajtson.

Folytatás következik

„Én csak a kulcsomat szerettem volna visszakapni – mondta a zaklató –, de nem adta, végül megragadtam a kabátját a vállán. A nyakához nem értem.” A szakértő vélemények és a sértett viszont mást mondanak. A lány barátja szerelme védelmére kelt, a földre rángatta a férfit, viszont egy ütést kapott az arcába, amitől olyan szerencsétlenül esett, hogy a betonba verte a fejét és agyzúzódása lett. Sz. R.-rel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette, zaklatás vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt tizenkét év szabadságvesztés is kiszabható. A per decemberben folytatódik.