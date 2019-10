Idén sokkal több halálos baleset történt Győr-Moson-Sopron megyében

A halálos balesetek száma 18-ról 32-re emelkedett megyénkben és 45-en vesztették életüket.

Idén október 8-ig az elmúlt év hasonló időszakához képest sajnálatos módon a halálos balesetek száma 18-ról 32-re emelkedett megyénkben és 45-en vesztették életüket. Kiemelendő, hogy a Győri Rendőrkapitányság illetékességi területén 18 halálos baleset volt ez idáig, szemben a tavalyi 5-tel. Míg tavaly csupán egy balesetnél volt egynél több áldozat, addig 2019-ben négy balesetnél 2, egy esetben 4, egy másiknál pedig 7 fő vesztette életét, így az áldozatok száma hatványozottan emelkedett.

Szeptemberben négy halálos balesetben heten vesztették életüket, októberben pedig már négy halálos baleset történt, melyben öten vesztették életüket – közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Baleset-megelőzési Bizottság.

A balesetek elemzéséből kiderült, hogy azok többsége emberi hibára vezethető vissza. A baleseti okok elsősorban a gyorshajtásra és az elsőbbségi jog meg nem adására vezethetők vissza. Idén több olyan személyi sérüléses, illetve halálos baleset is történt megyénkben (többek között az M1-es autópályán is), ahol a járművezetők, illetve utasaik nem használták a biztonsági övüket, s ez a sérülések súlyosságát is befolyásolta. Számos esetben előfordult, hogy nem az okozó vesztette életét, hanem a vétlen jármű vezetője, illetve utasa. Ezen túl számos halálos balesetnél merült fel az ittasság gyanúja.

A közlekedésbiztonsági helyzet alakulásában kiemelt jelentősége van a társadalmi szerepvállalásnak. Ez alatt a társadalmi szervezetek, a média felelősségén túl az egyének felelősségét is kell érteni, amelybe nem csak a járművezetők tartoznak bele – figyelmeztet a rendőrség. Egyes kiemelt jogsértések elkövetésekor (ittas vagy bódult állapotban vezetés, sebességtúllépés, kézben tartott mobiltelefon használata) más is utazik a járműben, így az utasoktól is elvárható, hogy a saját biztonságuk érdekében felhívják a járművezető figyelmét a jogkövető magatartásra.

Ősszel rövidebb nappalok, eső áztatta utak, ködös szakaszok – mindezek növelik a közúti balesetek kockázatát.

A rendőrség kér minden közlekedőt, hogy tartsa be a közlekedési szabályokat és figyeljen oda másokra. Továbbá felhívják a közlekedők figyelmét a megváltozott időjárási és útviszonyokra. Ősszel rövidebb nappalok, eső áztatta utak, ködös szakaszok – mindezek növelik a közúti balesetek kockázatát. Az őszi hónapokban a balesetek jellemző oka, hogy a gépjárművezetők nem a megváltozott időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket.

A legtöbb problémát többnyire a változó tapadóképességgel rendelkező útburkolat, valamint a romló látási viszonyok okozzák. Ezért lényeges, hogy minden járművezető megfelelően felkészítse járművét a megváltozott körülményekre, s legyen önmaga is tisztában azzal, hogy az őszi közlekedési viszonyok más járművezetői magatartást követelnek.