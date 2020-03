Horrorkaravánok az M1-es autópályán – két nap alatt 115 rendőri intézkedés történt a közelmúltban

A járvány és a héten bejelentett határzár most „megkíméli” az M1-es autópályát a trélerektől, de a rendőrség is sokat tett az utóbbi hónapokban azért, hogy a horrorkaravánok száma csökkenjen. Tavaly nyár elején már messze meghaladta a józan ész határait a szervezett üzlet. Ekkor kezdődtek a rendőrségi akciók, majd ősszel a román nyelven indított kampány óriásplakátokon.

Egyedi vontató

A sofőrök gyakran jóval nagyobb tömegű autókat raktak a trélerekre, a szállítmányokat nem ritkán rosszul rögzítették. A kisalfold.hu-n válogatást láthatnak a horrorkaravánokról. A rendőrségi felvételek között szerepel például, amikor vezető nélkül húztak kocsit valószínűleg otthon tákolt, „egyedi” vontatóeszközzel az M1-esen tavaly augusztus közepén.

Veszélyes előzések

A szervezett, nyugatról keletre tartó autókereskedelem több súlyos balesetet okozott a legforgalmasabb hazai autópályán. Aki találkozott a „szállítókkal” az M1-esen, nem hitt a szemének, mennyire bátran előznek a sofőrök a két-három, akár négy autóval a hátuk mögött. A bizniszt többnyire román állampolgárok hajtják, egy-egy tréleren 1-1,5 millió forintos hasznuk van, mivel keleti szomszédunknál 10-15 százalékkal drágábbak a használt autók, mint Magyarországon.

Példás büntetések

Tavaly a rendőrség több akciót hirdetett a horrorkaravánok ügyében. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-Főkapitányság sajtóügyeletétől kapott információk szerint volt arra példa a közelmúltban, hogy két napig tartó, intenzív ellenőrzéssorozat során 115 esetben intézkedtek a rendőrök az M1-esen a „szállítókkal” szemben. A fokozott balesetveszély miatt a büntetések is példásak voltak.

Helyszíni bírság során 5000 és 50 ezer forint közötti csekkel „díjazhatják” a szabálytalanságokat, a horrorkaravánok esetében érthetően ez sűrűn közelített a maximális értékhez. Ha feljelentik a renitenst szabálysértésért, akkor a büntetés akár 150 ezer forintra is rúghat. Ezek az összegek jócskán túllépnek azokon a büntetési tételeken, amivel a sofőrök eredetileg kalkuláltak. Ráadásul több szerelvény „gazdájának” meg is tiltották a továbbhaladást az elmúlt fél évben.

„Ez így tilos”

Nem csak folyamatos ellenőrzések történtek, a megyei rendőrök balesetmegelőző kampányt is indítottak az M1-esen. Kétnyelvű közlekedésbiztonsági plakátokat helyeztek a sztráda több pontjára, amelyen sokatmondó grafikával, románul is üzentek a sofőröknek, hogy „ez így tilos”.

Új utakon próbálkoznak

„Miután azt tapasztaltuk, hogy a szállítók az autópályát kerülve az 1-es és 81-es főúton is próbálkoznak, így ezekre az utakra szintén kiterjesztettük az ellenőrzéseket” – tudtuk meg a megyei sajtóügyelettől. Bár ne legyenek illúziónk, a trélereket vontató sofőrök többségének mentalitása soha nem fog változni, most kijelenthetjük: javult a helyzet, békeidőben is kevesebb a horrorkaraván szűkebb pátriánkban.