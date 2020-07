Hiába tiltották el kétszer a vezetéstől, kábítószer fogyasztása után ült a volánhoz a győri férfi

Pozitív volt a 29 éves férfi drogtesztje.

Győrben, a Lajta úton igazoltatták a rendőrök 2020. július 11-én 17 óra 30 perckor egy gépkocsi vezetőjét. Az ellenőrzéskor az egyenruhások megállapították, hogy a férfit kétszeresen is eltiltották a vezetéstől, ezért őt elfogták, és a rendőrkapitányságra előállították. Zavart viselkedése miatt vele szemben drogtesztet alkalmaztak, ami pozitív értéket mutatott, ezért a 29 éves helybéli lakost kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók.

Ugyanazon a napon 23 óra 25 perckor egy másik járművezetőt is igazoltattak Enesén. Az ellenőrzéskor a helybéli sofőr ruházatát és járművét is átvizsgálták. Ennek során a gépkocsi jobb első ajtózsebéből, valamint kesztyűtartójából kábítószergyanús anyagok kerültek elő. A férfi a rendőröknek elismerte, hogy korábban kábítószert fogyasztott. A járőrök elfogták, majd a rendőrkapitányságra történt előállítását követően vele szemben drogtesztet alkalmaztak, ami szintén pozitív értéket mutatott. A nyomozók ezt a sofőrt is kihallgatták kábítószer birtoklásának vétsége miatt.