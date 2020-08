Három nap, 81gyorshajtó Belednél, Rábakecölnél és Agyagosszergénynél – fotók

A Kapuvári Rendőrkapitányság munkatársai sebesség-ellenőrzést végeztek a 8611-es, a 8529-es számú utakon, Beled, Agyagosszergény és Rábakecöl bel-, illetve külterületén, augusztus 10. és augusztus 12. között. A három nap alatt 81 gyorshajtót mértek be, köztük akadt olyan, aki a megengedett 90 km/h helyett – a korábbi halálos baleset helyszíne közelében – 140 km/h-val száguldott – közölte a rendőrség csütörtökön.

Nem egyedi eset volt azonban az sem, hogy a felsorolt falvak és községek belterületén, a megengedett sebesség majdnem kétszeresével (például 40 km/ helyett, 77 km/h-val) haladt a járművezető.

Győr-Moson-Sopron megye útjain júliusában és augusztusában is több halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt, amelyek közül nem egy esetében lehetett megállapítani a szemle során a szabályokban meghatározott sebességhatárok jelentős túllépését. A tragédiák bekövetkezéséhez hozzájárult az is, hogy a gépkocsivezetők nem vették figyelembe a megváltozott út- és időjárási viszonyokat. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai rendszeresen végeznek a megye közútjain sebesség-ellenőrzéseket. Jelenlétükkel a baleseteket igyekeznek megelőzni, hiszen a szabályszegő járművezetők gyorshajtásukkal veszélyeztetik a maguk, illetve mások testi épségét, biztonságos közlekedését. Ismételten kérjük a közlekedőket, hogy tartsák be az alapvető közlekedési szabályokat!