Hallucinációi miatt hajtott a másik sávba egy nő, hat éves kisfia is az autóban ült

Előkészítő ülést tartott a bíróság egy édesanya ügyében, aki kisgyermekével a hátsó ülésen, a vádirat szerint szándékosan tért át a szemközti sávba, hogy öngyilkos legyen. A nő részben beismerte bűnösségét, a balesetet ő okozta, de tettének szándékosságát vitatja. A tárgyalás márciusban folytatódik.

A Győri Törvényszék hétfőn előkészítő ülést tartott annak a nőnek az ügyében, aki 2017 májusában a vádirat szerint öngyilkossági szándéktól vezérelve szándékosan a szembejövő forgalomba hajtott. Mindeközben a hátsó ülésen utazott az akkor még csak hat éves kisfia. Az ügyészség szerint a vádlott tisztában volt azzal, hogy frontális ütközés következtében a vele utazó gyermeke és a másik járműben utazók halála is bekövetkezhet.

A bíróság több ember sérelmére és tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt indított eljárást. Az anya 120 kilométer/órás sebességnél az autó kormányát balra rántotta, áttért a menetirány szerinti bal oldali sávba.

A szembe közlekedő autó vezetője észlelte, hogy egy gépkocsi áttért a sávjába, ezért lassított és a jobb oldali útpadkára kormányzással próbálta elkerülni az ütközést. A szakértők szerint az ütközés időpontjában a vádlott autójának sebessége 114–124, míg a lassító autó sebessége 30 kilométer/óra volt, amelynek sofőrje vészfékezéssel sem tudta volna elkerülni az ütközést. Az édesanya csak részben érzi magát bűnösnek, mint mondta:

Az én hibámból következett be a baleset, de nem volt szándékomban másnak kárt okozni. Senki halálát nem kívántam.

A nő szerint hallucinációs képzetei voltak, fiát Istenségnek tekintette, akire hallgatnia kell. Elmondása szerint fia balra biccentett, amivel azt jelezte számára, hogy kanyarodjon balra. A balesetben szerencsére nem sérült meg senki, csak nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

Az asszony az esetet megelőzően is járt pszichológushoz, nyugtatót és kedélyjavítót is szedett.

A baleset óta elmondása szerint jobban van, rendszeresen jár orvosi vizsgálatokra és kezelésekre. Dr. Szikszai Andrea, a vádlott vezető védője több vizsgálatra is nyújtott be indítványt. Szeretnék, ha felmérnék az elmeorvos szakértők az édesanya pszichés állapotát és megvizsgálnák azt is, hogy milyen hatással lenne rá az esetleges szabadságvesztés. A tárgyalás március 18-án folytatódik.