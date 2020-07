Halálos baleset Károlyházánál – Rajmund többé nem segíthet másokon

Életvidám és szorgalmas fiatalember lelte halálát kedden délután az M1-es autópályán, Károlyháza térségében.

Életvidám és szorgalmas fiatalember lelte halálát kedden este az M1-es autópályán. 28 éves volt Bolyai Rajmund, munka közben gázolta halálra egy terepjáró. Szerette hivatását és másokon segíteni. Pár perccel a tragédia előtt ő figyelmeztette a körülötte állókat, hogy vigyázzanak, mert balesetveszélyes helyen vannak.

„Rajmund nagyszerű srác volt, kedves, jó humorú, segítőkész, sok barátja volt” – így jellemezte a Kisalföldnek Bolyai Rajmundot nagybátyja. Ahogy arról már lapunkban beszámoltunk, a 28 éves fiatalembert kedden este egy terepjáró gázolta halálra az M1-es sztrádán, miközben a munkáját végezte. Autómentő volt.

„A fájdalmat nehéz szavakkal kifejezni” – próbálta megosztani lapunkkal a benne kavargó gon-

dolatokat Bolyai Gábor. Hozzátette: unokaöccse szerette a hivatását, külföldön dolgozott, azért költözött haza, hogy autómentő lehessen.

Felelősségteljesen gondolkodott

– Ha hívták, ha valaki bajban volt, már indult is. Most is dolgozott a sztrádán. A meghibásodott kocsit tette fel az autómentőre, amikor a terepjáró belecsapódott oldalról. Sajnos így történt. Szerettük és tudom, hogy sokan kedvelték még, hiszen olyan ember volt, aki könnyen teremtett kapcsolatot. Letette a vizsgákat, megszerezte a szükséges jogosítványt, hogy mentőzhessen. Lelkiismeretesen tette a dolgát – fogalmazott Bolyai Gábor.

– Fiatal kora ellenére nagyon felelősségteljesen gondolkodott, az idősekkel tisztelettudó volt és mindenkit meg tudott nevettetni. Csupa szép gondolat és emlék jön elő róla, csak ő jár a fejemben – tette hozzá megtörten Rajmund nagybátyja.

Sokat és szívesen dolgozott

Rajmund Bősárkányban vett házat néhány éve, ott képzelte el a jövőjét. Munkája miatt azonban a helyi közösség életében nem nagyon tudott részt venni. Ottjártunkkor csendes volt az Ady Endre utcai ház. Az látszik az épületen, hogy megkezdték felújítását. Az utcabeliek tudták, hogy az ott lakó fiatalember autómentéssel foglalkozik, hiszen gyakran parkolt a ház előtt járműve. Megdöbbenéssel fogadták halálhírét. „Nem ismertük, annyit láttunk az életéből, hogy sokszor későn jön haza és előfordult, hogy rövidesen már indult is. Olyankor nyilván hívást kapott” – mondta a Kisalföldnek egy asszony.

A Porsche utasa is megsérült

A megyei rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a Porsche terepjáró az autópálya Budapest felé vezető oldalán haladt a belső sávban. Károlyháza térségében előbb a külső sávba tért ki, onnan pedig a leállósávba kormányozta vezetője az autót, ahol elütötte Rajmundot, aki a helyszínen életét vesztette. A balesetben megsérült a Porsche utasa is, egy hölgy. Dr. Oláh Attila, a győri Petz-kórház orvos igazgatója a Kisalföld érdeklődésére elmondta: súlyos végtagsérüléssel vitték be a mentők a kórházba. Állapota stabil, nincs közvetlen életveszélyben.

Veszélyes munka

Az autómentők viszont állandó veszélyben vannak, amikor autópályán dolgoznak. Gömböcz István, a Gömbi Autómentő tulajdonosa vázolta a helyzetet lapunk kérésére.

– A terepjáró talán sietett, úgy érezte, a leállósáv is az övé, és ezzel családokat tett tönkre. Rajmund mindent szabályosan csinált, láthatósági ruhában volt, autóján villogott a sárga fény. Az ilyen balesetet azonban mi nem tudjuk megakadályozni. Gyakran látjuk, hogy jobbról előznek felelőtlen emberek, volt, hogy nekem is ugranom kellett az árokba. Pár évvel ezelőtt előfordult, hogy egy kollégánk sérült meg hasonló módon, de halálos baleset nem történt eddig. Régóta szeretnénk elérni, hogy úgy, ahogy külföldön már gyakorlat, mi is használhassunk járműveinken kék villogót. Annak talán nagyobb lenne a visszatartó ereje. Ezzel nagyobb biztonságban lennénk – foglalta össze Gömböcz István.

Rajmund egy hibás autót mentett kedden, amikor a tragédia megtörtént. Szabó András, Rajmund főnöke, az autómentő cég tulajdonosa arról számolt be, hogy a mentett jármű utasait még figyelmeztette a balesetben elhunyt kollégája, hogy ne álljanak a leállósávon, mert az balesetveszélyes. Néhány pillanat múlva pedig már bekövetkezett a visszafordíthatatlan katasztrófa.

Segítik a gyászoló családot

– Rajmundot egészen kis kora óta ismertem. Szorgos, jó dolgozót veszítettünk el, aki négy nyelven beszélt. Aznap már reggel hat órától dolgozott. Felfoghatatlan tragédia. Mi, autómentők, folyamatos életveszélyben dolgozunk – erősítette meg ő is. Szabó András hozzátette: egész nap csörgött a telefonja, sokan fejezték ki részvétüket neki is. A cégvezető elmondta, kollégája temetésének költségeit a vállalkozás támogatja, az autómentő szakszervezet pedig gyűjtés szervezését tervezi a család javára. A cég valamennyi járművére fekete szalagot kötöttek, s tegnap mécseseket gyújtottak tragikusan elhunyt munkatársukért.

Szemtanúkat várnak

A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indított eljárást. Kérik, hogy aki szemtanúja volt az esetnek vagy azzal kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a kapitány­ságon vagy hívja a 06-96/215-433-as telefonszámot.