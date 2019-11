Gyorsabb, pontosabb lehet a kárrendezés

Okostelefonnal is bejelenthetjük a baleseteket.

Nap mint nap közlekedünk és természetesnek vesszük, hogy minden rendben megy, azonban egyre több gépjármű vesz részt a közlekedésben, a forgalomban részt vevők számának növekedésével nagyobb az esély arra, hogy baleset történik. A közúti forgalomban lévő motorkerékpárok száma 2010 óta a megyében majdnem háromezerrel, a személygépkocsiké több mint negyvenezerrel emelkedett.

Mit kell tenni akkor, hogy ha járművünkkel baleset részeseivé válunk? Először is azt kell megállapítanunk, hogy történt-e személyi sérülés. Ha igen, akkor természetesen először a mentőket, majd a rendőrséget is értesíteni kell. A rendőrséget akkor is értesíteni kell, ha a balesetnek külföldi gépjármű is részese, vagy ha az érintettek nem tudnak egyértelműen megállapodni a felelősség kérdésében. Célszerű fotót készíteni a baleset helyszínéről, a keletkezett károkról akár egy mobiltelefonnal is, és jó, ha találunk szemtanúkat is. Szabaddá kell tenni az úttestet, hogy ne tartsuk fel feleslegesen a forgalmat, aztán jöhet a szükséges adminisztráció.

Kötelező biztosítással minden járműnek rendelkeznie kell. Ahhoz azonban, hogy a balesetből adódó károkat a biztosító megtérítse, a résztvevőknek ki kell tölteniük egy kárbejelentő nyomtatványt. Ez jó esetben van a vezetőknél, de előfordulhat az is, hogy senkinél sincs. Erre az esetre is van megoldás. Egyes biztosítók digitálisan is fogadták már a kárbejelentéseket, ám az nem volt egységes. Ez év elejétől azonban már tizenhárom tagbiztosító összefogásával elindult a Magyar Biztosítók Szövetségének új alkalmazása, az E-kárbejelentő, arra alapozva, hogy ma már szinte mindenkinél van okostelefon. Az E-kárbejelentő applikáció a https://ekar.hu/ oldalról és az alkalmazásboltokból (Play Áruház, Apple Store) ingyenesen letölthető autós kényelmi szolgáltatás. A 2019. januári megjelenés óta az alkalmazás több fejlesztésen, funkcióbővítésen ment keresztül annak érdekében, hogy még egyszerűbb és gyorsabb kitöltést tegyen lehetővé az ügyfeleknek a kiemelten stresszes szituációkban. A kidolgozott online applikációval a károsultak egy könnyen használható szerkesztőfelület segítségével intézhetik a kár bejelentését. Az alkalmazást a megjelenése óta több mint 220 ezren töltötték le, és több mint 4200 kárbejelentés érkezett az E-kárbejelentőn keresztül a biztosítótársaságokhoz. A felhasználók és a biztosítók visszajelzései alapján szeptemberben elindult az applikáció továbbfejlesztett változata is. A fejlesztéseknek köszönhetően ma már a külföldi, biztosítatlan, teherautó- vagy munkagép és annak vontatmányával okozott károkat is be lehet jelenteni az applikációval, valamint el tudjuk indítani a kárrendezést cascóra is.

Simon Endrét, a győri Generali képviseleti iroda vezetőjét tapasztalatairól kérdeztük:

– Ma már az ügyfelek a kötelező biztosítás megkötésekor gyakran meg sem kapják azt a kék-sárga nyomtatványt, amit a kárbejelentéshez kell kitölteni, de természetesen ez továbbra is megoldás azoknak, akik nem akarják vagy nem tudják használni az online lehetőséget, a kár ügyintézése azonban ezen a módon egy kicsit hosszadalmasabb. Az elektronikus bejelentés nagyon jó konstrukció, mert gyorsabb az ügyintézés, hiszen a kitöltés és elküldés után azonnal ott vannak az adatok az adott biztosítónál, akik fel tudják venni a kapcsolatot a kárszemlével kapcsolatosan. Előnye az is, hogy pontosan meghatározható vele a kár helye a GPS segítségével. Az applikáció azért is jó megoldás, mert lépésről lépésre végigvezeti a kitöltőt az egész folyamaton, így hiba nélkül lehet elküldeni, de például leírja azt is, mi a teendő akkor, ha egy külföldi gépjárművel kapcsolatos a kár, mert ez elég problémás szokott lenni.