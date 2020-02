Gyilkosság Kapuváron: a madzag dönti el, hány évet kap a fojtogató

A Győri Törvényszéken hétfőn bizonyítással folytatódott annak a kapuvári férfinak az eljárása, aki 2018 júliusában fojtogatta volt barátnőjét, majd pár napra rá a lány belehalt sérüléseibe a soproni kórházban.

Tanúként hallgatták ki annak a lánynak az édesapját, Sz. Gy.-t, aki 2018 nyarán talált rá eszméletlen lányára. A sértettet volt párja veszekedést követően feltehetően egy bálamadzaggal vagy dróttal fojtogatta több percen keresztül.

A lány eszméletét vesztette a fojtogatás közben, de előtte próbált szabadulni a szorításból. Sz. Gy., a sértett édesapja úgy nyilatkozott: „Haragszom B. G.-re, vannak dolgok, amikben nem lehet megbocsátani.” B. G. vádlott a család jelenlétében is bocsánatot kért: „Kérem, bocsássanak meg nekem! Nagyon sajnálom!” Tanúként meghallgatták a sértett családjának szomszédjait. Cserpes Mihályné ápolóként dolgozott negyven évet, mint mondta: „Sok mindent láttam már a hivatásomnak köszönhetően” – majd könnyek között folytatta vallomását, melyben elmondta, milyen állapotban találtak rá az eszméletlen lányra. Meghallgatták azt a metafizikai terapeutát is, aki korábban a vádlottat kezelte. Véleménye szerint ,,B. G. a zseni és az őrült határán van”.

A délután folyamán több orvos szakértői véleményt meghallgatott a bíróság, a halál okának bizonyítására is sor került. A szakvélemény szerint a boncolás során több elváltozást is találtak, a nyak megszorításának következményeként a sértett oxigénhiányos és vérellátási agyi károsodást szenvedett. ­A lány testén több helyen kékeslilás foltokat is találtak, amik feltehetőleg dulakodás nyomai. A szakértői vélemény szerint a bizonyítékok közül a drót teljes mértékben, a bálakötöző részben illeszthető be a sértett nyakán keletkezett csíkokba.

A pszichiáteri és a pszichológusi szakvéleményeket is ismertették, amelyekből azt állapították meg, hogy a kapuvári férfi nárcisztikus személyiségzavarban szenved, de nem olyan fokú a zavar, ami miatt ne tudta volna mérlegelni tettét és annak következményeit. A tárgyalás szerdán folytatódik.