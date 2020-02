Fodrászüzlet kirakatát is betörte egy férfi Győrben – fotó

A férfi ordítozott is.

A nyomozás adatai szerint a rendőrségre 2019. november 26-án az esti órákban tettek bejelentést arról, hogy egy férfi Győrben, a Kodály Zoltán úton két kirakatüveget is betört. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a szemtanúk elmondása alapján a közelben elfogták T. A. 27 éves győri lakost, aki a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható volt. Az adatgyűjtések és a tanúk meghallgatásakor kiderült, hogy a férfi először összefüggéstelenül ordítozott az utcán, majd minden előzmény nélkül egy bolt, majd a mellette lévő fodrászüzlet kirakatát is betörte. Tettét követően megpróbált elmenekülni a helyszínről, de a szemtanú által kihívott rendőrök elfogták őt, majd zavart állapotára tekintettel kórházba vitték. A büntetőeljárás során T. A-t a nyomozók rongálás, és garázdaság vétségek elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki – közölte a rendőrség szerdán.

A Győri Rendőrkapitányság a férfival szemben folytatott nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, majd az iratokat a napokban az illetékes járási ügyészségnek megküldte.