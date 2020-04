Eltűnt villanyszerelők – Meghosszabbították É. Imre bűnügyi felügyeletét

A bíróság szerint ez azért is indokolt, mert É. Imre a nyomozás során több tanút is befolyásolt.

Négy hónappal meghosszabbította a Győr Járásbíróság nyomozási bírája annak a vállalkozónak a bűnügyi felügyeletét, akit azzal gyanúsítanak, hogy előre kitervelten, nyereségvágyból megölte a mosonmagyaróvári villanyszerelőt.

A bíróság a határozatának indokolásában rámutatott arra, hogy az eddig eltelt idő alatt nem következett be olyan körülmény, amely a gyanúsítás tárgyát képező cselekmények kapcsán az É. Imrével szembeni megalapozott gyanút semmissé tenné, az továbbra is fennáll, a rendelkezésre álló személyi és tárgyi bizonyítási eszközök pedig ezt alá is támasztják.

A járásbíróság álláspontja szerint a kényszerintézkedés meghosszabbítása a szökés és elrejtőzés veszélye miatt is indokolt, enyhébb kényszerintézkedés, vagy szabadlábon történő védekezés esetén ez a veszély továbbra sem zárható ki.

De a bíróság szerint a bűnügyi felügyelet fenntartását indokolja az is, hogy a gyanúsított a nyomozás során több tanút is jogellenesen befolyásolt a bizonyítás meghiúsítása érdekében – olvasható a Győri Törvényszék csütörtöki közleményében.