Elképesztő: 174-gyel száguldott egy autós Sopron térségében, a 85-ösön

Sopron térségében 174 kilométeres tempóval száguldott egy környékbeli autós, aki ráadásul szabálytalanul előzött. Száznegyvenezer forintra büntették a rendőrök, s kiszabtak rá tizenhárom büntetőpontot is.

– A rendőrség kiemelt figyelmet fordít és jelentős erőket biztosít a közlekedésbiztonság fenntartására – fogalmazott Kovács Miklós alezredes, a Soproni Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője. – Sajnos a 85-ös főút, főként Pereszteg és Fertőszentmiklós közötti szakaszán a húsvéti ünnepek alatt számos kirívó és megdöbbentő sebességtúllépéssel találkoztunk. A felelőtlenség csúcsát egy környékbeli fiatalember jelentette, aki 174 kilométer per órás sebességgel hajtott, ráadásul szabálytalanul előzött. Megjegyzendő, hogy ilyen tempó esetében vészfékezéssel is kétszáz méter távolság szükséges az autó megállítására, míg a megengedett 90-nél hetvenméteres a táv. A fiatalembert 140 ezer forint pénzbüntetéssel és 13 büntetőponttal sújtottuk, 18 összegyűlt pontnál pedig fél évre bevonjuk a jogosítványt. De kollégáim bemértek egy 173-mal száguldó sofőrt is, s legalább tízet, akik 145–150-nel repesztettek. Ez utóbbiak 60 ezer forintos bírságot és 4–4 büntetőpontot kaptak. Szeretném emlékeztetni a járművezetőket arra, hogy a személyi sérüléses balesetek leggyakoribb oka a gyorshajtás. A nagy sebességgel való ütközés kimenetele pedig borítékolhatóan tragédia lenne. Ez még akkor is igaz, ha a főút viszonylag alacsonyabb forgalma következtében némileg visszaesett a balesetek száma is.

Kovács Miklós hozzátette: az, hogy a főúton napjainkban csekélyebb a járműforgalom, ne tévessze meg az autóvezetőket. Vegyék komolyan a sebességhatárokat maguk és társaik védelmében, hogy mindenki hazaérjen. A sebességméréseket a jövőben is folytatják, hogy kiszűrhessék a veszélyesen közlekedőket.