Egy elhagyatott épületben csaptak fel a lángok Győrben

Egy elhagyatott, sorházi lakásokból álló épület három lakása gyulladt ki Győrben, a Tóth László utcában. A tűz a ház faborítású folyosójára is átterjedt. Az épületet egy ember önerejéből hagyta el, egy másik embert a városi hivatásos tűzoltók hoztak ki. Az egységek megállapították, hogy az épületben több kutya is található. A tüzet folyamatosan oltják, a munkálatok közben a pannonhalmi hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett.

A tűzoltók egy embert kihoztak az egyik lakásból, körülhatárolták majd eloltották a lángokat. Egy lakás teljes kiégett, további kettő pedig füsttel telítődött.