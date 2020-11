Dr. Herczeg Zoltán, Sopron új rendőrkapitánya a párbeszéd híve

November elsejétől dr. Herczeg Zoltán alezredes látja el a Soproni Rendőrkapitányság vezetői feladatait, aki a Komárom-Esztergom megyei főkapitányságról érkezett a városba. Azt mondja, a soproniakért, a soproniakkal együttműködve szeretne dolgozni.

– Fontos az őszinte és nyitott párbeszéd. Azokat a jogos lakossági igényeket, amik a rendőrségre tartoznak, ki kell szolgálnunk – mondta dr. Herczeg Zoltán, Sopron új rend­őrkapitánya.

Nehéz időszakban lát munkához

– Szakmailag felkészült csapat, kiváló kollégák fogadtak a soproni kapitányságon, amiért az elődömnek, Szabó Jenő ezredesnek is köszönettel tartozom. Létszám tekintetében is jól állunk, az üres helyek feltöltésében pedig számítok az önkormányzat segítségére, hogy meg tudjuk oldani az ország más területeiről ideérkező kollégák lakhatását – számolt be az első benyomásairól az új vezető, aki kifejezetten nehéz időszakban kezdi meg a munkáját. Az alapfeladatok mellett a járványhelyzet is jelentős terheket ró az állományra. A koronavírus miatt szinte valamennyi határátkelőn és határátlépési ponton a nap 24 órájában jelen kell lenniük és a hatósági házi karanténban lévő személyek ellenőrzése is rendőrségi feladat. – Létezik egy alternatív, véleményem szerint mindenki számára előnyös ellenőrzési mód, amelynél mobiltelefonon keresztül történik az azonosítás. Ilyenkor a rendőrök nem csöngetnek be a karanténban lévőhöz, nem zavarják az illetőt. A közterületeken is érvényt kell szereznünk az országos és a városi rendeletekben megfogalmazott szigorításoknak – tette hozzá.

A többi feladat sem szenvedhet csorbát

– A többletfeladatok ellátása mellett nem csorbulhat az alaptevékenység sem. Fontos a reagálási képesség fenntartása és a bűncselekmények és kiemelt szabálysértések felderítése. Ezen a területen igen fontos a megelőzés, a felvilágosítás. A hagyományos és bejáratott utak mellett szeretném, ha ez a tevékenységünk a digitális térbe is átkerülne. Tervezem a közterületi kamerarendszer továbbfejlesztését, mert ennek mind a bűnmegelőzésben, mind a felderítésben, például az utazó bűnözők beazonosításában nagy a jelentősége. A bűnmegelőzésnél maradva a tudatos állampolgári magatartás fontosságát is hangsúlyozni fogjuk, mert ezzel elkerülhető, illetve jelentősen csökkenthető a bűncselekmények száma – említett néhányat a tervei közül az új kapitány, aki szerint Sopronban stabil a közrend, az országos mutatók is ezt tükrözik.

Látja a problémákat

– Sopron dinamikusan fejlődik, ami együtt jár a lakosság számának növekedésével. Ezzel párhuzamosan megjelennek olyan magatartási formák is, amelyek korábban nem voltak jellemzőek a városra és esetleg zavaróak a régóta itt élők számára, de ez nem a rend­őrség hatáskörébe tartozik. Látni kell, hogy a nagyobb lakosságszám ellenére a bűncselekmények évek óta csökkenő tendenciát mutatnak – reagált a belső migráció okozta feszültségre a kapitány, aki a közlekedési helyzet nehézségei­vel is tisztában van. A jelenlegi úthálózat nehezen tudja elvezetni a megnövekedett forgalmat, a haladás folyamatosságának biztosításában a rendőrségnek segítő szerepe kell hogy legyen. Emellett kiemelten ellenőrizni fogják a sebességtúllépést, a tilos jelzésen való áthaladást és a biztonsági öv használatát. A súlyos szabálysértések esetében erőteljes fellépésre lehet számítani, a kisebbeknél figyelmeztetésre. – Fontos hangsúlyozni, hogy a bírság kiszabása nem cél, hanem eszköz a közlekedési szabályok betartatásához – nyomatékosított az alezredes.

Életút